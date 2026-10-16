Pingwiny z Danger Islands padły ofiarą cholery, nie ptasiej grypy

Na Danger Islands – grupie 7 wysp u wybrzeży Antarktydy – mieszka ponad 1,2 miliona par pingwinów białookich. Archipelag to bardzo ważne miejsce dla tego gatunku. Gniazduje tam 55% populacji obecnej na Półwyspie Antarktycznym i jego okolicach. Do niedawna wydawało się, że populacja na Danger Islands jest stabilna. W marcu 2024 ekspedycja naukowa znalazła na wyspach Heroina i Beagle tysiące martwych pingwinów oraz zwłoki wielu innych gatunków ptaków morskich.

Uczeni wiedzieli, że niedawno na Półwysep Antarktyczny dotarła ptasia grypa (H5N1), więc to ona była podejrzewana o spowodowanie epidemii u pingwinów. Na Heroinie i Beagle znajduje się ponad 500 tysięcy gniazd. Choroba rozprzestrzeniająca się w takim skupisku może mieć olbrzymie znaczenie dla całego gatunku.

Międzynarodowa ekipa badawcza przybyła na Danger Islands w ramach wyprawy badającej rozprzestrzenianie się H5N1. Uczeni pobrali próbki od 49 martwych zwierząt, w tym 33 pingwinów oraz wydrzyków i innych ptaków, a także od kotika antarktycznego. U 46 zbadanych zwierząt znaleziono DNA bakterii Pasteurella multocida. Występowała ona u 30 z 33 pingwinów. Jednak to jeszcze nie dowód, że właśnie ta bakteria była przyczyną śmierci. Może ona występować w organizmie, nie prowadząc do zgonu. Dlatego badacze prowadzili też sekcje zwłok i oglądali tkanki pod mikroskopem.