Pingwiny z Danger Islands padły ofiarą cholery, nie ptasiej grypy

Na Danger Islands – grupie 7 wysp u wybrzeży Antarktydy – mieszka ponad 1,2 miliona par pingwinów białookich. Archipelag to bardzo ważne miejsce dla tego gatunku. Gniazduje tam 55% populacji obecnej na Półwyspie Antarktycznym i jego okolicach. Do niedawna wydawało się, że populacja na Danger Islands jest stabilna. W marcu 2024 ekspedycja naukowa znalazła na wyspach Heroina i Beagle tysiące martwych pingwinów oraz zwłoki wielu innych gatunków ptaków morskich.
Uczeni wiedzieli, że niedawno na Półwysep Antarktyczny dotarła ptasia grypa (H5N1), więc to ona była podejrzewana o spowodowanie epidemii u pingwinów. Na Heroinie i Beagle znajduje się ponad 500 tysięcy gniazd. Choroba rozprzestrzeniająca się w takim skupisku może mieć olbrzymie znaczenie dla całego gatunku.
Międzynarodowa ekipa badawcza przybyła na Danger Islands w ramach wyprawy badającej rozprzestrzenianie się H5N1. Uczeni pobrali próbki od 49 martwych zwierząt, w tym 33 pingwinów oraz wydrzyków i innych ptaków, a także od kotika antarktycznego. U 46 zbadanych zwierząt znaleziono DNA bakterii Pasteurella multocida. Występowała ona u 30 z 33 pingwinów. Jednak to jeszcze nie dowód, że właśnie ta bakteria była przyczyną śmierci. Może ona występować w organizmie, nie prowadząc do zgonu. Dlatego badacze prowadzili też sekcje zwłok i oglądali tkanki pod mikroskopem.
W wątrobach pingwinów zauważyli ogniska obumarłych komórek i skupiska bakterii. Patogeny znajdowały się też w naczyniach krwionośnych różnych narządów, w tym w miejscach uszkodzeń. Całościowy obraz pokazywał zakażenie rozsiane po organizmie. Choroba mogła zabijać bardzo szybko. Większość pingwinów była w dobrej kondycji, jeden miał żołądek pełen kryla. Nie wyglądało to na długotrwałe wycieńczenie.
Ptasią grypę jako bezpośrednią przyczynę śmierci wykluczono. Niewielkie ilości materiału genetycznego wirusa grypy A wykryto u pięciu pingwinów i trzech wydrzyków. W tkankach nie znaleziono jednak białek wirusa ani zmian, które pozwalałyby przypisać zgon grypie. Naukowcy nie wykluczają jednak, że wirus mógł dodatkowo osłabić część zwierząt.
Porównanie genomów bakterii wykazało, że szczepy, które zabiły zwierzęta z Danger Islands były blisko spokrewnione z bakteriami pobranymi od pingwinów w antarktycznej Zatoce Nadziei w 2001 roku i od ptaków z wyspy Amsterdam na południu Oceanu Indyjskiego w 2019 roku. To wskazuje, że podobny patogen krąży między odległymi obszarami od dziesięcioleci. Nie wiadomo jednak, jak jest przenoszony i gdzie się ukrywa pomiędzy epidemiami. Skala strat wśród pingwinów nie jest znana. Część zwłok mógł przykryć śnieg, część usunęli padlinożercy. Ponadto odosobnione antarktyczne wyspy rzadko są odwiedzane przez naukowców.
Wyniki badań zostały opublikowane w artykule Avian cholera causes mass mortality at penguin mega-colonies amid H5N1 HPAI outbreaks in Antarctica przez zespół, na czele którego stali Matteo Iervolino i Lineke Begeman z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Anne Günther z Instytutu Friedricha Loefflera w Greifswald oraz Ralph E. T. Vanstreels z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.
Źródło: University of California, Davis
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