20 października 2026
Wiadomości
Uśmiechnięty mężczyzna stoi za uśmiechniętą kobietą
Płeć skóry
© Andrea Piacquadio, Pexels

Na powierzchni naszego ciała bez przerwy dochodzi do wymiany pokoleniowej. Zużyte komórki naskórka złuszczają się, a ich miejsce zajmują nowe, które powstały w głębszej warstwie. Okazuje się, że proces ten może przebiegać różnie u obu płci. Badania, których wyniki opisano na łamach Nature, pokazało, że u samic los spokrewnionych komórek jest silniej zsynchronizowany niż u samców. Ponadto po urazie samice szybciej uruchamiają naprawę naskórka, a ich rany szybciej się goją. Ważną rolę odgrywają w tym procesie androgeny.

Dan Engelman i Anaïs Bauduin z Université Libre de Bruxelles oraz Joel Hochstetter z University of Cambridge stali na czele międzynarodowego zespołu śledził 1171 klonów komórkowych (komórek i ich potomstwa) u pięciu samic i pięciu samców myszy. Uczeni przez 140 dni obserwowali te same „rodziny” komórek w naskórku ucha. Mieli więc wgląd w podział, dojrzewania i opuszczanie warstwy podstawnej naskórka.

Pierwszym, co rzuciło się naukowcom w oczy, był fakt, że u samic szczególnie często występowały klony o parzystej liczbie komórek. Odpowiedzą było zachowanie komórek siostrzanych, powstałych z jednego podziału: ich kolejne podziały i przechodzenie do wyższych warstw naskórka były skoordynowane w czasie. U samców taka koordynacja również istniała, ale była ona mniej wyraźna.

Badania potwierdziły też prawdziwość modelu, zgodnie z którym komórki macierzyste wytwarzają komórki pośrednie, które są zdolne do ograniczonej liczby podziałów. Dopiero ich potomstwo ostatecznie dojrzewa i przemieszcza się ku powierzchni. Płeć wpływała na przebieg tych etapów. Dzięki modelowaniu matematycznemu i eksperymentom naukowcy dowiedzieli się, że dojrzałe komórki pozostają w warstwie podstawnej średnio około 5 dni u samic  i 3 dni u samców.

Za różnicę tę prawdopodobnie odpowiadają hormony wytwarzane przez jądra. Po kastracji samców średnie tempo opuszczania warstwy podstawnej spadło, a dynamika klonów miała cechy obserwowane u samic. Z kolei podanie DHT (dihydrotestosteronu) – silnego androgenu – ponownie przyspieszało cały proces. Z kolei usunięcie jajników nie zmieniło w sposób istotny parametrów opuszczania warstwy podstawnej i losów komórek.

Różnice były szczególnie widoczne podczas gojenia. Dwa dni po zranienia u samic strefa intensywnych podziałów wokół rany była znacznie szersza, miała 800 mikrometrów, podczas gdy u samców było to 500 mikrometrów. Większe było też zagęszczenie dzielących się komórek. W kolejnych dniach przewaga słabła. Wskazuje to, że u samic znacznie szybciej rozpoczynają się procesy naprawcze. A w połączeniu z lepszą koordynacją komórek powodowało, że u samic rana sprawniej się zamykała. Szybsze opuszczanie warstwy podstawnej, które obserwowano u samców, nie oznaczało więc szybszego gojenia.

Naukowcy zadali sobie pytanie, czy podobny mechanizm działa tez u ludzi. Gdy zastosowali DHT w hodowlach ludzkiego naskórka zauważyli, że ponad warstwą podstawną udział oznakowanych komórek zwiększył się z 25 do 37 procent, bez istotnej zmiany ich namnażania. To pokazuje, że androgeny bezpośrednio wpływają na zachowanie ludzkich komórek naskórka.

To jeszcze nie dowód, że rany kobiet i mężczyzn goją się według tego samego schematu co u myszy. Badanie pokazuje jednak, że płeć wpływa na codzienne funkcjonowanie pojedynczych komórek. Dla gojenia rany ma znaczenie liczba nowych komórek, kiedy dojrzewają, gdzie się przemieszczają i na ile zgodnie działają ze swoim „rodzeństwem”.

Artykuł Sexual dimorphism in epidermal stem cell dynamics został opublikowany na łamach Nature.

Źródło: Université libre de Bruxelles

Tagi: rana, myszy, skóra, mężczyzna, kobieta, komórki, płeć, gojenie, różnica, naskórek
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Uzdrawiający dotyk. Wybielone koralowce zachowują zdolność do regeneracji

10/20/2026, 11:43:00 AM

Czytaj więcej
Pingwiny z Danger Islands padły ofiarą cholery, nie ptasiej grypy

10/16/2026, 12:00:00 PM

Czytaj więcej
Jajniki zmieniają się przez dekady po menopauzie

10/14/2026, 10:32:00 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 20.10.2026
Uzdrawiający dotyk. Wybielone koralowce zachowują zdolność do regeneracji
  • 20.10.2026
Płeć skóry
  • 19.10.2026
Najstarszy ślad zabójstwa drewnianą bronią? Neandertalczyk zginął od włóczni
  • 19.10.2026
Rzadkie siekiery z poroża z epoki brązu. Odkrycie szwedzkich archeologów
  • 19.10.2026
Kontrolowane światłem opioidy mogą znosić ból bez skutków ubocznych?
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
technika lewaluaskapsałterzkowaliki bahamskiehohlraumprocesor graficznyLSU Campus MoundsLe LyonnaisAPSdron stratosferycznyprzerzutMarc Bekoff
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.