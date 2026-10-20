Płeć skóry

Pierwszym, co rzuciło się naukowcom w oczy, był fakt, że u samic szczególnie często występowały klony o parzystej liczbie komórek. Odpowiedzą było zachowanie komórek siostrzanych, powstałych z jednego podziału: ich kolejne podziały i przechodzenie do wyższych warstw naskórka były skoordynowane w czasie. U samców taka koordynacja również istniała, ale była ona mniej wyraźna.

Dan Engelman i Anaïs Bauduin z Université Libre de Bruxelles oraz Joel Hochstetter z University of Cambridge stali na czele międzynarodowego zespołu śledził 1171 klonów komórkowych (komórek i ich potomstwa) u pięciu samic i pięciu samców myszy. Uczeni przez 140 dni obserwowali te same „rodziny” komórek w naskórku ucha. Mieli więc wgląd w podział, dojrzewania i opuszczanie warstwy podstawnej naskórka.

Na powierzchni naszego ciała bez przerwy dochodzi do wymiany pokoleniowej. Zużyte komórki naskórka złuszczają się, a ich miejsce zajmują nowe, które powstały w głębszej warstwie. Okazuje się, że proces ten może przebiegać różnie u obu płci . Badania, których wyniki opisano na łamach Nature, pokazało, że u samic los spokrewnionych komórek jest silniej zsynchronizowany niż u samców. Ponadto po urazie samice szybciej uruchamiają naprawę naskórka, a ich rany szybciej się goją. Ważną rolę odgrywają w tym procesie androgeny.

Badania potwierdziły też prawdziwość modelu, zgodnie z którym komórki macierzyste wytwarzają komórki pośrednie, które są zdolne do ograniczonej liczby podziałów. Dopiero ich potomstwo ostatecznie dojrzewa i przemieszcza się ku powierzchni. Płeć wpływała na przebieg tych etapów. Dzięki modelowaniu matematycznemu i eksperymentom naukowcy dowiedzieli się, że dojrzałe komórki pozostają w warstwie podstawnej średnio około 5 dni u samic i 3 dni u samców.

Za różnicę tę prawdopodobnie odpowiadają hormony wytwarzane przez jądra. Po kastracji samców średnie tempo opuszczania warstwy podstawnej spadło, a dynamika klonów miała cechy obserwowane u samic. Z kolei podanie DHT (dihydrotestosteronu) – silnego androgenu – ponownie przyspieszało cały proces. Z kolei usunięcie jajników nie zmieniło w sposób istotny parametrów opuszczania warstwy podstawnej i losów komórek.

Różnice były szczególnie widoczne podczas gojenia. Dwa dni po zranienia u samic strefa intensywnych podziałów wokół rany była znacznie szersza, miała 800 mikrometrów, podczas gdy u samców było to 500 mikrometrów. Większe było też zagęszczenie dzielących się komórek. W kolejnych dniach przewaga słabła. Wskazuje to, że u samic znacznie szybciej rozpoczynają się procesy naprawcze. A w połączeniu z lepszą koordynacją komórek powodowało, że u samic rana sprawniej się zamykała. Szybsze opuszczanie warstwy podstawnej, które obserwowano u samców, nie oznaczało więc szybszego gojenia.

Naukowcy zadali sobie pytanie, czy podobny mechanizm działa tez u ludzi. Gdy zastosowali DHT w hodowlach ludzkiego naskórka zauważyli, że ponad warstwą podstawną udział oznakowanych komórek zwiększył się z 25 do 37 procent, bez istotnej zmiany ich namnażania. To pokazuje, że androgeny bezpośrednio wpływają na zachowanie ludzkich komórek naskórka.

To jeszcze nie dowód, że rany kobiet i mężczyzn goją się według tego samego schematu co u myszy. Badanie pokazuje jednak, że płeć wpływa na codzienne funkcjonowanie pojedynczych komórek. Dla gojenia rany ma znaczenie liczba nowych komórek, kiedy dojrzewają, gdzie się przemieszczają i na ile zgodnie działają ze swoim „rodzeństwem”.

Artykuł Sexual dimorphism in epidermal stem cell dynamics został opublikowany na łamach Nature.