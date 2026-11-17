Komórki zwierzęce i glonu podczas wymuszonego zlania błon komórkowych © Sachihiro Matsunaga, Uniwersytet Tokijski

Przekazywanie genów pomiędzy gatunkami to domena bakterii. U eukariontów, organizmów posiadających jądro komórkowe, zjawisko to jest znacznie rzadsze. Zespół naukowców z Japonii i Australii, na którego czele stali Ryota Aoki i Sachihiro Matsunaga z Uniwersytetu Tokijskiego oraz Instytutu Nauki Tokio w Yokohamie, pokazał, że komórki ssaków mogą przejąć nie tylko pojedyncze geny, ale również duże fragmenty genomu innego organizmu, nawet całe chromosomy. Uczeni odkryli też mechanizm pomagający obcemu DNA utrzymać się w jądrze. W eksperymencie wykorzystano jednokomórkowe krasnorosty Cyanidioschyzon merolae oraz komórki chomika chińskiego i człowieka. Genom glonu liczy około 16,5 miliona par zasad. Naukowcy przetestowali dwie drogi jego wprowadzania do komórek ssaków – sztuczne zlanie błon obu komórek oraz pochłonięcie glonu przez komórkę gospodarza (fagocytozę).

Obie metody testowano na 12 milionach komórek. Po fuzji uzyskano średnio około 3100 kolonii z materiałem genetycznym glonu, a po fagocytozie – 3,7 kolonii. Pochłonięcie obcej komórki jest więc możliwą, chociaż mało wydajną, drogą transferu genów. DNA musi przetrwać trawienie glonu, a następnie dotrzeć do jądra gospodarza.

Jednak najbardziej zaskakujące okazały się szczegółowe analizy. Okazało się, że w jednej z linii komórek chomika zachowało się około 16,3 miliona par zasad DNA glonu, niemal cały jego genom. Naukowcy wykryli nawet całe chromosomy. Obcy materiał został włączony w struktury gospodarza.

Chromosomy komórek po fuzji © Sachihiro Matsunaga, Uniwersytet Tokijski

Co więcej, znaczna część glonowego DNA utrzymywała się przez 95 podziałów komórkowych. Nie oznaczało to, że geny glonu normalnie działały. Około 96% jego genów kodujących białka pozostawało wyciszonych.

Komórka ssacza z czasem pokrywała obce DNA znacznikami metylowymi i znacznikami na białkach histonowych, które powodują zwijanie chromatyny. W efekcie takich działań powstawały obszary heterochromatyny – gęsto upakowanej nieaktywnej postaci chromatyny. Genom glonu był więc w większości nieczynny, ale mógł pozostać w jądrze. Dodatkowe analizy pokazały, że proces metylacji nie tylko pomaga wyciszać obce geny, ale sprzyja też stabilnemu utrzymaniu obcego genomu.

Oczywiście nie oznacza to, że w naturze komórki człowieka regularnie przejmują całe genomy innych organizmów. Fuzję komórek sztucznie wymuszono, a fagocytoza była skrajnie mało wydajna. Doświadczenie było prowadzone w laboratorium. Pokazuje ono przede wszystkim, że bariera pomiędzy genomami odległych eukariontów nie jest absolutna.

Artykuł Epigenetic gatekeeping enables genome-scale horizontal gene transfer in eukaryotic cells opublikowano w Nature Communications.