Nie chciałbym, żebyśmy zbudowali po prostu duże muzeum z efektownymi wystawami. Naszą ambicją powinno być stworzenie nowoczesnej instytucji naukowej i muzealnej, opartej na kolekcjach przyrodniczych, łączącej badania, edukację i działalność wystawienniczą.

W największych muzeach historii naturalnej świata wystawy są tylko najbardziej widoczną częścią znacznie większej instytucji. Za nimi znajdują się miliony okazów, laboratoria, pracownie badawcze, biblioteki, archiwa i zespoły naukowców. To właśnie ten model powinniśmy rozwijać w Polsce, oczywiście w skali odpowiadającej naszym możliwościom.

Jak powinno wyglądać polskie Muzeum Historii Naturalnej, dlaczego dotychczas w naszym kraju nie ma takiej instytucji oraz jak powinna ona funkcjonować, rozmawiamy z profesorem Jarosławem Stolarskim, paleontologiem, profesorem w Instytucie Paleobiologii PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz pełnomocnikiem Prezesa PAN ds. Muzeum Historii Naturalnej. Profesor Stolarski specjalizuje się w badaniach biomineralizacji, ewolucji i zapisu kopalnego koralowców. Jego prace przyczyniły się m.in. do wykazania paleozoicznych korzeni współczesnych koralowców, odkrycia kalcytowych i bimineralnych szkieletów u Scleractinia oraz lepszego zrozumienia mechanizmów wzrostu i diagenezy biominerałów. Wyniki tych badań publikował m.in. w Science, PNAS, Nature Communications i Science Advances. Prowadzi także badania nad paleoproteomiką kopalnych otolitów ryb. Był wieloletnim dyrektorem Instytutu Paleobiologii PAN i profesorem wizytującym m.in. w EPFL w Lozannie oraz Muséum national d’Histoire naturelle w Paryżu.