Nie chciałbym, żebyśmy zbudowali po prostu duże muzeum z efektownymi wystawami. Naszą ambicją powinno być stworzenie nowoczesnej instytucji naukowej i muzealnej, opartej na kolekcjach przyrodniczych, łączącej badania, edukację i działalność wystawienniczą.
W największych muzeach historii naturalnej świata wystawy są tylko najbardziej widoczną częścią znacznie większej instytucji. Za nimi znajdują się miliony okazów, laboratoria, pracownie badawcze, biblioteki, archiwa i zespoły naukowców. To właśnie ten model powinniśmy rozwijać w Polsce, oczywiście w skali odpowiadającej naszym możliwościom.
Jak powinno wyglądać polskie Muzeum Historii Naturalnej, dlaczego dotychczas w naszym kraju nie ma takiej instytucji oraz jak powinna ona funkcjonować, rozmawiamy z profesorem Jarosławem Stolarskim, paleontologiem, profesorem w Instytucie Paleobiologii PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz pełnomocnikiem Prezesa PAN ds. Muzeum Historii Naturalnej. Profesor Stolarski specjalizuje się w badaniach biomineralizacji, ewolucji i zapisu kopalnego koralowców. Jego prace przyczyniły się m.in. do wykazania paleozoicznych korzeni współczesnych koralowców, odkrycia kalcytowych i bimineralnych szkieletów u Scleractinia oraz lepszego zrozumienia mechanizmów wzrostu i diagenezy biominerałów. Wyniki tych badań publikował m.in. w Science, PNAS, Nature Communications i Science Advances. Prowadzi także badania nad paleoproteomiką kopalnych otolitów ryb. Był wieloletnim dyrektorem Instytutu Paleobiologii PAN i profesorem wizytującym m.in. w EPFL w Lozannie oraz Muséum national d’Histoire naturelle w Paryżu.
To jeden z paradoksów polskiej nauki. Mamy wybitnych badaczy, kolekcje o międzynarodowym znaczeniu i ponadstuletnią tradycję badań przyrodniczych, ale nigdy nie udało się połączyć tego potencjału w jedną dużą, nowoczesną instytucję. Przyczyny są przede wszystkim historyczne. Rozbiory, dwie wojny światowe, zniszczenie znacznej części warszawskich zbiorów, a później powojenne reorganizacje nauki sprawiały, że kolejne inicjatywy nie mogły zostać zrealizowane.
Po wojnie rozwijano przede wszystkim wyspecjalizowane instytuty naukowe i mniejsze placówki muzealne. Powstał więc bardzo wartościowy, ale rozproszony system kolekcji i kompetencji badawczych. Brakowało natomiast instytucji, która łączyłaby badania naukowe, wielkie zbiory przyrodnicze i ich publiczną prezentację.
Jest też drugi problem. W Polsce muzeum często kojarzy się przede wszystkim z wystawami, podczas gdy największe muzea historii naturalnej świata są równocześnie potężnymi ośrodkami naukowymi. Nie chodzi więc wyłącznie o to, że nie zbudowaliśmy odpowiedniego gmachu. Nie stworzyliśmy dotąd instytucji integrującej ten ogromny potencjał.
Doprecyzowałbym najpierw jedną kwestię historyczną. Po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto organizowanie Państwowego Muzeum Przyrodniczego, a następnie Państwowego Muzeum Zoologicznego. Nie powstało natomiast planowane wielodyscyplinarne narodowe muzeum historii naturalnej w takim kształcie, o jakim dziś mówimy.
Myślę, że obecnie zbiegło się kilka ważnych okoliczności... czytaj całość.
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