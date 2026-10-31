Ptaki też cierpią na jet lag

Burzyk w pobliżu Skomer Island, Pembrokeshire, Walia © Dr Joe Wynn

Gdy podróżujemy samolotem na duże odległości doświadczamy jet lagu, rozregulowania zegara biologicznego spowodowanego zmianą stref czasowych. Okazuje się, że na podobną przypadłość cierpią też ptaki pokonujące duże odległości pomiędzy wschodem a zachodem. Co więcej, może ono powodować błędy w nawigacji. Wiele gatunków zwierząt wykorzystuje do nawigacji Słońce. Ponieważ jednak pozycja gwiazdy na niebie się zmienia, prawidłowe określenie kierunku wymaga uwzględnienia pory dnia. Zwierzę musi zatem dysponować wewnętrznym zegarem, który pozwala przewidzieć położenie Słońca w danym momencie. Zegar ten jest synchronizowany z lokalnym czasem głównie dzięki wschodom i zachodom Słońca. Powstaje pytanie, jak radzą sobie zwierzęta, które pokonują w ciągu dnia duże odległości. Czy ptak, który o wschodzie zsynchronizował swój zegar biologiczny, może stracić orientację, gdyż przemieści się na tak dużą odległość, że jego czas biologiczny przestanie odpowiadać miejscowemu czasowi słonecznemu i zwierzę obierze niewłaściwy kierunek lotu?

Patrick Lewin i Tim Guilford z University of Oxford, Martyna Syposz z Uniwersytetu Gdańskiego i University of Oxford oraz ich międzynarodowy zespół postanowili sprawdzić, czy zjawisko takie występuje w naturze. Wykorzystali w tym celu dane GPS zbierane od 20 lat podczas obserwacji burzyków północnych gniazdujących na wyspach u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Badacze przeanalizowali 3688 wypraw po pokarm odbytych przez 1045 ptaków. Burzyki potrafią żerować nawet 1000 kilometrów na zachód od swoich kolonii, a następnie sprawnie odnajdują drogę powrotną. Można więc sprawdzić, jak szybka zmiana długości geograficznej wpływa na ich orientację.

Naukowcy wyodrębnili 1837 odcinków lotów powrotnych, w tym 335 odbywanych w miejscach, w których ląd był niewidoczny. Następnie porównywali rzeczywiste zmiany kierunku lotu z błędami, jakie można przewidzieć na podstawie przesunięcia zegara biologicznego. Uzyskane wyniki wskazywały, że burzyki doświadczają jet lagu. Co więcej, model uwzględniający korzystanie przez ptaki ze Słońca lepiej pasował do obserwacji, niż model zakładający korzystanie z kompasu magnetycznego.

W dniu powrotu do domu zegar biologiczny burzyka ustawiony jest na miejsce A, znajdujące się na 30. stopniu długości geograficzne zachodniej. Ptak przemieszcza się na wschód i w ciągu sześciu godzin znajduje się na 15. stopniu długości geograficznej północnej (punkt B). W tym miejscu Słońce wzeszło godzinę wcześniej, dlatego zegar biologiczny ptaka spóźnia się o godzinę względem czasu lokalnego, a Słońce znajduje się na niebie około 20 stopni dalej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, niż burzyk się spodziewa. Ta rozbieżność w punkcie B powoduje, że ptak obiera kierunek odchylony od kursu o około 20 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. © Lewin et al, 2026

Okazało się też, że nawet wówczas, gdy widzą ląd, ptaki uwzględniają informacje dostarczane przez Słońce i wpływ rozregulowanego zegara biologicznego jest widoczny.

Wpływ ten nie jest duży. Sięga maksymalnie około 15 stopni. Autorzy wyliczyli, że w przypadku burzyka wracającego z odległości 1000 kilometrów średni błąd kompasu wynoszący 7 stopni wydłużyłby podróż o zaledwie 5 kilometrów, jeśli ptak stale kontrolowałby położenie i korygował kurs.

Jednak uwagi te odnoszą się do starszych doświadczonych ptaków. Młode ptaki, odbywające swoją pierwszą migrację, które nie dysponują jeszcze odpowiednim doświadczeniem i znajomością przestrzeni, błędy mogą się kumulować do setek kilometrów.

Badania pokazują, że szybkie długie podróże rozregulowują zegar biologiczny ptaków, co rodzi pytania o funkcjonowanie innych procesów fizjologicznych i zachowań regulowanych przez rytm dobowy.

Badania Rapid longitudinal flights cause time shifts and Sun compass error zostały opublikowane na łamach Science.