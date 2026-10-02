Równia pod Śnieżką może pomóc w ustaleniu granicy antropocenu

Torfowisko w Karkonoszach może pomóc wyznaczyć początek nowej epoki geologicznej. Tak przynajmniej uważają Colin N. Water i Jan Zalasiewicz z University of Leicester oraz ich zespół, którzy na łamach Nature Reviews Earth & Environment wskazali Równię pod Śnieżką jako jedno z trzech miejsc proponowanych stanowisk pomocniczych służących rozpoznaniu granicy antropocenu. W tamtejszym torfowisku zachowały się bowiem ślady przemian, które w połowie XX wieku objęły całą planetę.

Słowo „antropocen” jest powszechnie używane, również w nauce, jednak wciąż nie ma ono formalnego miejsca w tabeli czasu geologicznego. W 2024 roku odrzucono propozycję ustanowienia nowej epoki. Badacze przekonują, że dowody zapisane w osadach uzasadniają ponowne rozważenie tej sprawy. Pokazują wyniki badań z 12 stanowisk na pięciu kontynentach, a początek antropocenu wiążą z rokiem 1952.

Około połowy XX wieku nastąpiło tzw. Wielkie Przyspieszenie. To nazwa zaproponowana w 2005 roku przez historyka środowiska Johna R. McNeilla na określenie gwałtownego wzrostu produkcji, zużycia energii i presji na środowisko. Pozostawiło ono cały zestaw sygnałów w zapisie geologicznym. Jednak żeby wytyczyć granicę epoki, potrzebujemy znacznika, który da się rozpoznać w odległych miejscach i przypisać do tego samego momentu. Autorzy artykułu uważają, że takim znacznikiem powinien być wyraźny wzrost zawartości plutonu pochodzącego z prób broni jądrowej.