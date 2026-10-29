Samice bonobo polują częściej niż samce?

Samica PaniPani dzieli się mięsem upolowanej gerezanki © Victor Ammann / Instytut Zachowania Zwierząt im. Maxa Plancka

Od dawna naukowcy zakładali, że polowania prowadzone przez naczelne to domena samców. Jednak obserwacje dzikich bonobo pokazują, że samice mogą odgrywać w zdobywaniu mięsa równie ważną, a może nawet ważniejszą rolę niż samce. Odkrycie to każe na nowo przemyśleć, jak wyglądały początki łowiectwa u człowieka. Zdobywanie mięsa od dawna zajmuje ważne miejsce w rozważaniach na temat ewolucji człowieka. Naukowcy badają, od kiedy nasi przodkowie zaczęli regularnie spożywać mięso, jak polowania wpływały na zachowania społeczne. Jednym z punktów odniesienia są nasi najbliżsi krewni – szympansy i szympansy bonobo. Dotychczasowe obserwacje prowadzone na szympansach utrwaliły obraz polujących samców. Jednak badania bonobo podważają przekonanie, że to naturalny i pierwotny podział ról. Zespół kierowany przez Gottfrieda Hohmanna i Barbarę Fruth z Instytutu Zachowania Zwierząt im. Maxa Plancka obserwował w latach 2014-2023 dwie społeczności bonobo żyjące w lesie LuiKotale w Demokratycznej Republice Konga. Uczeni zarejestrowali 415 przypadków schwytania kręgowców, a w 158 z nich udało się wiarygodnie ustalić, który osobnik złapał ofiarę.

Badania pokazały, że dieta polujących bonobo jest bardziej zróżnicowana, niż się mogło wydawać. Około 42% ofiar stanowiły kopytne ssaki leśne, przede wszystkim niewielkie antylopy, dujkery. Niemal taki sam udział, 43%, miały nadrzewne naczelne. Pozostałe 15% to inne kręgowce, w tym ptaki i gryzonie. Wśród upolowanych naczelnych aż 77% stanowiły gerezy czerwone.

W 99 ze 158 przypadków, w których zidentyfikowano łowcę, ofiarę schwytały samice. Odpowiadały więc one za około 63% złapanych ofiar. Szczególnie wyraźnie było to widać podczas polowań na djukery. Samice łapały te zwierzęta niemal 3-krotnie częściej niż samce. W przypadku naczelnych obie płcie polowały z podobną częstotliwością. Zauważalne były też różnice w strukturze wieku. Starsze samice częściej chwytały kopytne i naczelne. Młodsze uczestniczyły natomiast głównie w polowaniach na naczelne. Badacze nie potrafią wyjaśnić tej różnicy. Być może wynika ona z doświadczenia, umiejętności i pozycji społecznej.

Dlaczego samice bonobo tak aktywnie uczestniczą w polowaniach? Wyjaśnieniem mogą być ich relacje społeczne. Tworzą one bowiem sojusze, które mogą ograniczać agresję samców i wzmacniać ich własną pozycję w grupie. Dzięki temu zdobywanie mięsa nie musi być zarezerwowane dla silniejszych osobników.

Znaczenie może mieć też natura zdobyczy. Schwytany djuker może długo pozostawać przy życiu, a jego odgłosy przyciągają innych członków grupy bonobo. Utrzymanie kontroli nad zdobyczą może być wówczas trudne, jeśli trzeba o nią konkurować z innymi. Autorzy badań sugerują, że mniejsza liczba schwytanych djukerów przez samców może wynikać właśnie z problemów z utrzymaniem zdobyczy, a nie mniejszej aktywności łowieckiej. Zaobserwowano też różnicę pomiędzy obiema obserwowanymi grupami. W jednej częściej polowano na djukery, w drugiej na naczelne. Rolę odgrywać tu mogą warunki środowiskowe czy zwyczaje danej grupy.

Podstawę diety bonobo stanowią owoce © Christian Ziegler / Instytut Zachowania Zwierząt im. Maxa Plancka

Badania pokazują, że strategia łowiecka może wyglądać inaczej w społecznościach, w których samice mają silną pozycję i potrafią współpracować. Nie oznacza to jednak, że strategie bonobo można przełożyć wprost na życie naszych przodków. To odrębny gatunek, którego zachowania również ewoluowały. Mamy tutaj jednak silny argument przeciwko traktowaniu męskiej dominacji w łowiectwie jako oczywistego punktu wyjścia ewolucji człowieka.

Z artykułem Females shape hunting of vertebrates in wild bonobos można zapoznać się na łamach Current Biology.