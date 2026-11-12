12 listopada 2026
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Pluszowe serce na patyku wbite w ziemię
Serce nie starzeje się równomiernie
© Engin Akyurt, Pexels

Starzenie się serca nie przebiega równomiernie w całym narządzie. Szczególnie podatne na zmiany związane z wiekiem mogą być zastawki i aorta. To tam Aleksandra Aljakna Khan i Nadia A. Rosenthal z The Jackson Laboratory w USA oraz ich zespół z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec zaobserwowały największe nagromadzenie komórek układu odpornościowego i komórek tkanki łącznej, których współdziałanie sprzyja przewlekłemu stanowi zapalnemu i włóknieniu.

Jednym z charakterystycznych zjawisk towarzyszących starzeniu jest przewlekły, utrzymujący się na niskim poziomie, stan zapalny. Nie jest on odpowiedzią na infekcję, ale wynikiem zmian zachodzących w układzie odpornościowym i tkankach z upływem lat.

W sercu istotną rolę w tym procesie odgrywają makrofagi i fibroblasty. Pierwsze z nich usuwają drobnoustroje i pozostałości uszkodzonych komórek oraz uczestniczą w regulowaniu procesów naprawczych. Drugie zaś są odpowiedzialne za utrzymanie macierzy zewnątrzkomórkowej.
Problem pojawia się, gdy wzajemne oddziaływania tych komórek zostają zaburzone.

Aktywowane makrofagi mogą pobudzać fibroblasty do nadmiernej produkcji składników macierzy zewnątrzkomórkowej, co prowadzi do włóknienia. Z kolei zmienione fibroblasty mogą wydzielać sygnały przyciągające kolejne komórki odpornościowe, co podtrzymuje stał zapalny.

Zespół Khan i Rostenthal postanowił sprawdzić, gdzie w sercu zachodzą te zmiany. Uczeni porównali tkanki młodych, sześciomiesięcznych myszy oraz myszy w wieku 24 miesięcy. Wyniki pokazały, że szczególnie dużo makrofagów i fibroblastów występuje w obrębie zastawek i korzenia aorty. W starzejących się sercach makrofagi wykazywały większą aktywność genów związanych z przyciąganiem komórek odpornościowych i przebudową tkanki. Fibroblasty zaś zmieniały aktywność genów odpowiedzialnych za organizację macierzy zewnątrzkomórkowej i produkcję kolagenu.

Grafika przedstawiająca miejsca gromadzenia się makrofagów i fibroblastów w sercu
Serce młodej (na górze) i starej myszy (na dole). Miejsca gromadzenia się makrofagów (po lewej) i fibroblastów (po prawej)© The Rosenthal Lab, The Jackson Laboratory

Analiza wykazała też istnienie różnic między płciami. U samców starzejące się fibroblasty były silniej zaangażowane w przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej i organizację kolagenu. U samic wyraźniejsze były zmiany związane z syntezą białek i procesami rozwoju tkanki mięśnia sercowego.

Nie wiemy jednak, czy takie same zmiany występują u ludzi. Naukowcy porównali wyniki uzyskane u myszy z danymi dotyczącymi ludzkiego serca. Znaleźli częściowe podobieństwa, w tym dotyczące aktywności genów związanych ze stresem komórkowym i regulacją śmierci komórkowej. Jednak nie wszystkie procesy były wspólne dla obu gatunków.

Badanie nie dowodzi, że zastawki i korzeń aorty to miejsca, w których rozpoczyna się starzenie serca. Nie wykazano też, że zmiany te prowadzą do pogorszenia funkcjonowania tego narządu. Jednak badanie pokazuje, że starzenie serca należy rozpatrywać nie tylko jako proces wspólny dla całego narządu, ale jako sumę zmian zachodzących w różnych miejscach i między określonymi rodzajami komórek.

Szczegóły opublikowano w artykule Alterations in the Immune-Fibrotic Axis Are Spatially Localized in the Aging Heart.

Źródło: Aging Cell

Tagi: serce, makrofagi, fibroblasty, starzenie się
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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