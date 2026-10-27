Serce wieloryba bije rekordowo powoli i przyspiesza w imponującym tempie

Podczas badań z 2019 roku wykazano, że podczas nurkowania serce płetwala błękitnego pracuje zwykle z częstotliwością 4–8 uderzeń na minutę, a niekiedy zwalnia do zaledwie dwóch uderzeń. Po wynurzeniu rejestrowano natomiast nawet 37 uderzeń na minutę. Jednak nauka nie wiedziała, jak szybko dochodzi do zmian widocznych pomiędzy zanurzaniem się a wynurzeniem, a przede wszystkim – co się dzieje podczas polowania.

Wieloryby, podobnie jak inne ssaki nurkujące, muszą oszczędnie gospodarować tlenem. Gdy się zanurzają, ich serce zwalnia, naczynia krwionośne w części tkanek ulegają zwężeniu, a zapasy tlenu kierowane są przede wszystkim do organów najbardziej podatnych na jego niedobór, takich jak mózg czy serce.

Serce płetwala błękitnego może wykonywać zaledwie dwa uderzenia na minutę. Jedno na 30 sekund! To najniższy wynik zarejestrowany u ssaka. Jednak zwierzę, którego serce pracuje tak wolno, potrafi nagle przyspieszyć do kilkunastu kilometrów na godzinę, wykonać skomplikowany manewr i pochłonąć olbrzymie ilości wody wraz ze znajdującym się tam krylem . Jak jego układ krążenia radzi sobie z tak ekstremalnymi zmianami zapotrzebowania na energię?

Sposób polowania płetwali wymaga bowiem krótkich, niezwykle intensywnych zwrotów. Zwierzę gwałtowanie przyspiesza, osiągając prędkość około 4 m/s (ponad 14 km/h), otwiera szeroko paszczę, pochłaniając olbrzymie ilości wody wraz z krylem i rybami. Może przy tym wykonywać gwałtowne manewry, w tym obrót wokół własnej osi o 360 stopni. Następnie zwalnia i filtruje wodę przez fiszbiny. Atak trwa zwykle 15–30 sekund, a cały cykl może powtarzać się wielokrotnie podczas jednego zanurzenia. Jak więc pogodzić konieczność oszczędzania tlenu z wysiłkiem wymagającym olbrzymiej chwilowej mocy? I co się wówczas dzieje z sercem?

Na te pytania odpowiedział zespół Ashley M. Blawas z Uniwersytetu Stanforda. Naukowcy umieścili na pięciu płetwalach błękitnych i czterech humbakach urządzenia rejestrujące elektrokardiogram, głębokość zanurzenia i ruch zwierząt. Badania prowadzono u wybrzeży Kalifornii i w wodach Antarktyki. Uzyskano 178 godzin zapisów.

Zarejestrowano imponujące zmiany. U jednego z humbaków podczas schodzenia na większą głębokość częstotliwość pracy serca spadała do około 6,6 uderzeń na minutę. Jednak bezpośrednio po ataku średnia dla humbaków wynosiła 28,2 uderzenia na minutę. U płetwali rosła zaś do 21,9 uderzeń, co oznacza, że w bardzo krótkich czasie serce przyspieszało aż 10-krotnie.

Jednak najciekawsze było to, co później. Serce nie zwalniało natychmiast po zakończeniu intensywnego wysiłku. Częstotliwość jego pracy zmniejszała się stopniowo podczas filtrowania. Po typowej fazie filtrowania wynosiło średnio 19 uderzeń na minutę u humbaków i 7,7 u płetwala błękitnego.

Dlaczego serce nadal pracuje dość intensywnie, mimo że zwierzę nie wykonuje już gwałtownych ruchów? Autorzy badań przywołują fizjologię sprinterów. Podczas krótkiego bardzo gwałtownego wysiłku mięśnie płetwali mogą korzystać przede wszystkim z procesów dostarczających energię bez bezpośredniego udziału tlenu, między innymi z rozpadu fosfokreatyny i glikozy beztlenowej. Zatem dostawy energii nie muszą być w całości pokrywane przez bieżące dostawy tlenu. Natomiast podwyższona częstotliwość pracy serca podczas spokojnego filtrowania może zapewniać dalszy dopływ krwi do mięśni, odbudowę zapasów tlenu i zasobów energii przed kolejnym atakiem. To jednak, jak podkreślają naukowcy, proponowany mechanizm, a nie wynik pomiarów metabolizmu mięśni.

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