Słoń wywiera wpływ na sawannę przez wiele lat po śmierci

W 2009 roku w Parku Narodowym Krugera zmarł jeden z tamtejszych wielkich samotnych samców, Alexander. Jego zwłoki leżały przy drodze, którą Thompson jeździł na prowadzone przez siebie badania terenowe. Przez miesiące widziałem jego rozkładające się ciało, to mnie zaciekawiło, mówi uczony. Podzielił się spostrzeżeniami z Deronem Burkepile i postanowili bliżej przyjrzeć się wpływowi zwłok słoni na glebę, możliwym zmianom w łańcuchu pokarmowym oraz jak zjawiska te zmieniają się w czasie.

Za życia słoń przekształca całe otoczenie. Zjada olbrzymie ilości roślin, wypija dużo wody, przewraca drzewa, przenosi składniki odżywcze pomiędzy odległymi miejscami. Co zaś dzieje się, gdy zwierzę umiera? Na pytanie to odpowiedział międzynarodowy zespół naukowy, na którego czele stali Courtney G. Reed, Dave I. Thompson i Deron E. Burkepile z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

Po słoniu mogą zostać tylko rozwleczone kości, ale miejsce jego śmierci przez lata wyróżnia się na tle sawanny. Gleba zawiera więcej składników odżywczych, trawy przyciągają roślinożerców, a pod ziemią zmienia się świat mikroorganizmów. Jest też coś zaskakującego. Naukowcy odkryli, że temu ożywieniu towarzyszy spadek różnorodności roślin i bakterii .

Naukowcy przyjrzeli się 40 miejscom w Parku Narodowym Krugera, w którym leżały martwe słonie. W chwili rozpoczęcia badań od śmierci poszczególnych zwierząt minęło od 8 dni do niemal 8 lat. Porównując glebę i roślinność w miejscu śmierci z próbkami pobranymi kilkanaście metrów dalej, naukowcy mogli ocenić, jak miejsce rozkładu zwłok różni się od otoczenia. Z kolei porównując miejsca, w których słonie zmarły w różnym czasie, analizowali, jak długo utrzymują się zmiany. Sprawdzili też, jakie zwierzęta przychodzą żerować.

Skala zmian była ogromna. Tak wielkie zwierzę po śmierci natychmiast miażdży roślinność znajdującą się pod nim. Do zwłok przychodzą liczni mięsożercy i padlinożercy. Zadeptują one okoliczną roślinność. Pod zwłokami i wokół nich pozostaje goła gleba. I zaczynają w nią wnikać produkty rozkładu ciała zwierzęcia.

Gleba w miejscu śmierci słonia zawierała średnio około 31 razy więcej jonów amonowych, 7 razy więcej azotanów i 3 razy więcej fosforu niż gleba w sąsiedztwie. Przy najświeższych szczątkach stężenie jonów amonowych było niemal 3000 razy większe od lokalnego tła.

To potężna ilość substancji odżywczych. Powstaje więc pytanie, dlaczego od razu nie powstaje tam bujna roślinność. Odpowiedź może tkwić w dawce. Azot jest niezbędny, ale bardzo wysokie stężenie jonów amonowych może być toksyczne. Dlatego, zdaniem autorów, początkowo rośliny słabo odrastają. Z czasem, gdy warunki się zmieniają, przewagę mogą zdobywać rośliny najlepiej wykorzystujące zasobną glebę i odporne na zgryzanie. Inne mają mniej miejsca dla siebie.

Spadła też bioróżnorodność bakterii glebowych. Była ona obniżona nawet przy najstarszych badanych stanowiskach. Jednocześnie laboratoryjne pomiary oddychania gleby wskazywały na zwiększoną aktywność mikroorganizmów do 2 lat po śmierci słonia. Mniej zróżnicowany zespół organizmów pracował więc bardziej intensywnie. Badacze sądzą, że obfitość pokarmu mogła sprzyjać organizmom szybko wykorzystującym zasoby.

Nieco inaczej było w przypadku grzybów. Ich różnorodność początkowo spadła, potem się odbudowywała.

Z kolei nad ziemią na pierwszy plan wysuwali się roślinożercy. Fotopułapki rejestrowały impale, bawoły, zebry, słonie, a nawet nosorożce białe. Bawoły i impale były najliczniejsze i żerowały one w miejscach po martwych słoniach nawet trzykrotnie częściej niż na powierzchniach porównawczych.

Uczeni bliżej przyjrzeli się roślinności i stwierdzili, że liście traw zawierały o połowę więcej azotu, co dla roślinożerców oznacza bardziej wartościowy pokarm. Intensywne zgryzanie pozwala też wyjaśnić, dlaczego bardziej zasobna gleba nie skutkowała większą liczbą roślinności. Trawa była chętnie zjadana, a roślinożercy częściej przychodzili w to miejsce przez ponad 7 lat.

Taka pośmiertna „obecność” słonia trwa bardzo długo. Badacze nie wyznaczyli jej końca. Na najstarszych stanowiskach, liczących 7,7 roku, wciąż widoczne były zmiany w glebie, roślinności i żerowaniu zwierząt.

Trudno uniknąć skojarzeń między śmiercią słonia a śmiercią wieloryba, który opada na dno oceanu. Widać tutaj jednak olbrzymią różnicę. Martwy wieloryb trafia do środowiska, do którego dociera niewiele energii i składników odżywczych. Tworzy tam oazę bioróżnorodności. Na sawannie skutek jest inny. Bardzo intensywny dopływ składników odżywczych zubaża bioróżnorodność roślin i bakterii.

Warto też pomyśleć, jak nasze działania wpływają na całe środowisko. Wraz ze znikaniem wielkich ssaków – a to ludzie są główną przyczyną tego procesu – utracony zostaje wpływ, jaki wywierają one na otoczenia za życia oraz przez wiele lat po śmierci. Słoń już nie żyje, nie zobaczymy go przemierzającego sawannę, ale jego obecność przez wiele lat można odczytać z gleby, traw i przychodzących stad zwierząt.



Szczegóły badań zostały opublikowane w artykule Nutrient legacies from elephant megacarcasses create coldspots of biodiversity and hotspots of ecosystem processes.