Naukowcy próbowali wabić burzyki światłem i dźwiękiem © Hamza Kiyani, National Geographic Pristine Seas

Na świecie pozostało prawdopodobnie mniej niż 50 burzyków fidżyjskich (Pseudobulweria macgillivrayi). Ten niezwykle rzadki ptak morski jest tak słabo poznany, że naukowcy nie znaleźli dotychczas ani jednego gniazda. Nie wiadomo, gdzie się rozmnaża, jak liczna jest jego populacja ani gdzie zdobywa pokarm. Dlatego też w maju 2025 roku National Geographic Society, BirdLife International i NatureFiji zorganizowały kolejną ekspedycję, która ruszyła na jego poszukiwanie. Po dziesięciu dniach intensywnych obserwacji naukowcy wrócili z niczym. Nie zauważyli ani jednego osobnika. Burzyk fidżyjski został opisany w 1855 roku. To gatunek endemiczny dla Fidżi, a wszystkie obserwacje pochodzą z wyspy Gau. Przez ponad 150 lat odnotowano jedynie 16 obserwacji ptaka na lądzie i 22 na morzu. Ostatni potwierdzony przypadek na lądzie pochodzi z 2012 roku, a na morzu z 2023 r. W muzeach znajdują się zaledwie cztery okazy tego gatunku. Członkowie ekspedycji próbowali na różne sposoby zwabić burzyki. W dzień wylewali na powierzchnię wody resztki ryb i oleju rybnego, licząc, że zwabi to żerujące ptaki. Nocą próbowali wabić je światłem i dźwiękiem. Skierowali pionowo w niebo dwa silne reflektory i odtwarzali odgłosy nawoływań innych burzyków. Nie dysponowali wówczas nagraniem burzyka fidżyjskiego.

W ciągu tych 10 dni odnotowali 26 gatunków ptaków morskich, ale żadnego potwierdzonego burzyka. Przez chwilę widzieli ciemną sylwetkę, która mogła należeć do tego gatunku, ale pojawiła się na zbyt krótko, by można było ją jednoznacznie zidentyfikować. Celem wyprawy było schwytanie ptaka i założenie mu nadajnika satelitarnego, by zidentyfikować miejsce, w którym ptaki zakładają gniazda i sprawdzić, jak przemieszczają się między kolonią a żerowiskiem.

Podczas wyprawy uczeni wypytywali o ptaka również mieszkańców Gau. Burzyk fidżyjski, zwany lokalnie Kacu ni Gau, jest ważnym elementem kultury wyspy. Widnieje na fidżyjskiej 20-dolarówce, wspominają o nim kołysanki.

Opowieści przekazywane przez lokalną społeczność mówią, że dawniej burzyki fidżyjskie były rozpowszechnione. Prababki obecnych mieszkańców zbierały ponoć ich jaja na zalesionych stokach górskich. Były one szczególnie cenione jako pożywienie w czasie ciąży.

Rozmowy przyniosły też niezwykle cenny materiał. Naukowcy otrzymali jedyne znane nagranie głosu burzyka fidżyjskiego. Zostało ono zarejestrowane w 2012 roku, gdy młody ptak został przyciągnięty przez światło szkoły w miejscowości Nukuola. Ponieważ nagranie pochodzi od młodego osobnika znalezionego na ziemi, nie wiadomo, czy dorosłe wydają podobne odgłosy. Mimo to zapis może pomóc w przygotowaniu kolejnych poszukiwań.

© Hamza Kiyani, National Geographic Pristine Seas

Zagrożeniem dla burzyka fidżyjskiego są inwazyjne gatunki sprowadzone przez człowieka (koty, szczury, świnie), degeneracja siedlisk oraz zanieczyszczenie światłem. Mieszkańcy opowiadali, że po zainstalowaniu pierwszych latarni ulicznych ptaki zaczęły pojawiać się w pobliżu zabudowań i opadać na ziemię.

Ekspedycja przyniosła jednak wymierny rezultat. Wodzowie i mieszkańcy lokalnych społeczności zadeklarowali rozszerzenie kontroli inwazyjnych gatunków w górskich lasach, w których prawdopodobnie znajdują się gniazda burzyka. Pomoże to też innym gatunkom.

Czasu jest coraz mniej. Najważniejszym zadaniem jest odnalezienie gniazd. Dopiero wówczas można będzie skutecznie chronić siedliska i poznać biologię jednego z najbardziej tajemniczych i najrzadszych ptaków świata.

Więcej o badaniach można przeczytać w artykule Fiji Petrel Pseudobulweria macgillivrayi: a review of historical sightings and the outcomes of a 2025 at-sea survey and tagging attempt.