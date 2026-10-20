20 października 2026
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Rafa koralowa z unoszącymi się nad nią rybami
Uzdrawiający dotyk. Wybielone koralowce zachowują zdolność do regeneracji
© Francesco Ungaro, Pexels

Bielenie raf koralowych jest od lat widocznym tragicznym symbolem zmian klimatycznych. Okazuje się jednak, że białe koralowce nie muszą być skazane na śmierć. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wykazali, że krótki kontakt ze zdrowym, genetycznie identycznym fragmentem może uruchomić regenerację. W laboratorium wystarczył tydzień kontaktu, by dalsza odbudowa przebiegała sama.

Rafy koralowe to dom dla olbrzymiej liczby organizmów morskich, chronią wybrzeża przed falami, zapewniają ludziom dochody z rybołówstwa i turystyki. Podstawę istnienia płytko położonych tropikalnych raf koralowych stanowi symbioza koralowców z glonami zamieszkującymi ich tkanki. Glony są wrażliwe na zmiany temperatury i to ich utrata jest przyczyną bielenia raf, co stanowi zagrożenie dla samej rafy. Pozbawione glonów koralowce zaczynają głodować, ich tkanki obumierają, a powierzchnię mogą porastać inne glony. Nawet jeśli koralowce przeżyją, powrót do zdrowia bywa bardzo powolny.

Doktor Daniel S. Collins z Uniwersytetu Stanforda i jego zespół postawili sobie pytanie, czy można pomóc koralowcom, które już zbielały. Przeprowadzone przez nich badania wykazały, że zdrowy fragment może dostarczyć osłabionemu sąsiadowi impuls do odbudowy. A wszystko dzięki przypadkowi. Stephen Palumbi zauważył, że w laboratoryjnym akwarium dwa fragmenty z tej samej kolonii – zdrowy i wybielony – przewróciły się i zetknęły. W miejscu kontaktu biały fragment zaczął odzyskiwać kolor.

Uczeni przygotowali więc eksperyment. Przygotowali 10 par fragmentów koralowca Pocillopora damicornis. W każdej parze jeden fragment był zdrowy, drugi wybielony. Pięć par ułożono tak, by się stykały, pięć dzieliło od siebie kilka milimetrów.

Danny Collins trzymający stykające się ze sobą koralowce
© Dan Griffin
Zbliżenie na stykające się koralowce
© Danny Collins
Eksperyment ze stykającymi się koralowcami, tydzień 0.
© Danny Collins
Eksperyment ze stykającymi się koralowcami, tydzień 3.
© Danny Collins
Eksperyment ze stykającymi się koralowcami, tydzień 9.
© Danny Collins
Stykające się koralowce na początku i końcu eksperymentu
© Danny Collins
Poszczególne etapy regeneracji koralowca
© Danny Collins, Jana Sipkowa

Decydujący okazał się dotyk. Wszystkie fragmenty dotykające zdrowych partnerów odzyskały pełną obsadę zdrowych polipów w ciągu 8 tygodni. Jeden potrzebował tylko czterech tygodni. Później utworzyły też nowe rozgałęzienia. Bez kontaktu regeneracja niemal nie zachodziła. Dwa fragmenty obumarły, pozostałe w większości pokryły się glonami na powierzchni.

Dotyk dlatego tak wiele zmieniał, gdyż fragmenty z tej samej kolonii są identyczne genetycznie i mogą się zrastać. Szczegółowe badania pokazały, że powstały między nimi takie właśnie połączenia, a w ciągu trzech dni glony zaczynały zasiedlać osłabiony fragment. Następnie rozprzestrzeniały się jego wewnętrzną siecią kanałów.

Naukowcy sprawdzili też, czy połączenie musi trwać do końca regeneracji. Rozdzielali więc fragmenty w różnym czasie. Tydzień kontaktu wystarczał, by wybielone koralowce kontynuowały odbudowę samodzielnie i osiągnęły pełną regenerację. To dowodzi, że główną siłą napędową były wówczas glony już obecne w tkankach osłabionego fragmentu. W drugim tygodniu doświadczenia ich liczebność podwajała się mniej więcej co cztery dni. Do znacznie szybciej, niż podczas obserwacji koralowców regenerujących się w naturze.

Wyniki badań są niezwykle obiecujące, jednak do ratowania całych raf pozostaje bardzo długa droga. Eksperyment prowadzono na małych fragmentach jednego gatunku, w warunkach laboratoryjnych. Ponadto wymagana jest zgodność genetyczna. Przy zetknięciu różnych genotypów pojawiały się reakcje agresywne, a nie korzystne zrastanie tkanek.

Zapewnienie zdrowego klonu każdemu wybielonemu koralowcowi byłoby olbrzymim wyzwaniem. Dlatego naukowcy chcą poszukać innych sposobów dostarczania koralowcom pożytecznych glonów, być może pobieranych od zdrowych kolonii przed falami upałów. Badanie pokazuje jednak, że nawet silnie wybielone koralowce mają zdolność do szybkiej odbudowy. Trzeba tylko znaleźć sposób na uruchomienie tego procesu.

Artykuł Rapid coral bleaching recovery via symbiont transfer from healthy corals opublikowano na łamach Science Advances.

Źródło: Stanford University

Tagi: rafa koralowa, regeneracja, koralowce, bielenie
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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