Dieta wilków składa się nie tylko z mięsa. W Greater Voyageurs Ecosystem w Minnesocie zwierzęta te intensywnie żerują na borówkach. W lipcu i sierpniu owoce mogą stanowić nawet 83% tygodniowej diety dorosłych osobników. Nowe badania pokazują, że nasiona borówek, które przeszły przez przewód pokarmowy wilków, kiełkowały częściej i szybciej niż nasiona wyjęte bezpośrednio z owoców. To pokazuje, że wilki zapewniają rozprzestrzenianie się roślin, będących ważnym elementem diety innych gatunków.

Zespół kierowany przez Alexa D. Grossa z University of Minnesota zebrał wilcze odchody zawierające strawione owoce. Naukowcy wydobyli z nich 802 nasiona borówki i porównali je z 484 nasionami owoców niezjedzonych przez zwierzęta. W laboratorium obserwowano, jak nasiona się zachowują.

Różnica była wyraźna. Mediana czasu kiełkowania wynosiła 19 dni dla nasion z odchodów wilków i 26 dni dla nasion kontrolnych. Ostatecznie wykiełkowało 96% nasion z odchodów i 69% nasion, które nie przeszły przez przewód pokarmowy zwierząt. Różnica była mniejsza, ale również widoczna, gdy naukowcy wyselekcjonowali najlepsze nasiona z owoców. Wówczas wykiełkowało 91% takich nasion. To wciąż o 5 punktów procentowych mniej niż w przypadku nasion pobranych z odchodów. Liczba dni potrzebnych najlepszym nasionom na wykiełkowanie spadła do 23.