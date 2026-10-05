Zabiła dinozaury i stworzyła najdłużej działający pouderzeniowy system hydrotermalny na Ziemi

Uderzenie asteroidy, która 66 milionów lat temu zakończyła epokę dinozaurów, pozostawiło po sobie coś więcej niż gigantyczny krater. Pod półwyspem Jukatan powstał rozległy system obiegu gorącej wody. Najnowsze badania pokazują, że działał on przez co najmniej 8 milionów lat. To 4-krotnie dłużej niż wynikało z wcześniejszych szacunków. To najdłużej działający znany pouderzeniowy system hydrotermalny na Ziemi.

Krater Chicxulub ma około 200 kilometrów średnicy. Energia uderzenia roztopiła część skał, inne silnie rozgrzała, w wyniku czego spękały. Szczelinami przemieszczała się woda, która odbierała ciepło ze skał, transportowała rozpuszczone substancje. Tak powstał system hydrotermalny – naturalny obieg wody napędzany ciepłem wnętrza Ziemi. W miarę jego stygnięcia zmieniała się temperatura, skład płynów oraz minerały wytrącające się w skałach.

Annemarie E. Pickersgill z SUERC: Centre for the Isotope Sciences w Wielkiej Brytanii i jej zespół przeanalizowali próbki wydobyte podczas międzynarodowej kampanii wiertniczej IODP-ICDP 364 i odczytali historię tego obiegu wody. Próbki pochodziły z pierścienia wzniesień wewnątrz krateru.