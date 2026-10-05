12 października 2026
Wiadomości
Zabiła dinozaury i stworzyła najdłużej działający pouderzeniowy system hydrotermalny na Ziemi
Zabiła dinozaury i stworzyła najdłużej działający pouderzeniowy system hydrotermalny na Ziemi
Niektóre asteroidy zachowują się jak komety. To „ciemne komety”?© NASA

Uderzenie asteroidy, która 66 milionów lat temu zakończyła epokę dinozaurów, pozostawiło po sobie coś więcej niż gigantyczny krater. Pod półwyspem Jukatan powstał rozległy system obiegu gorącej wody. Najnowsze badania pokazują, że działał on przez co najmniej 8 milionów lat. To 4-krotnie dłużej niż wynikało z wcześniejszych szacunków. To najdłużej działający znany pouderzeniowy system hydrotermalny na Ziemi.

Krater Chicxulub ma około 200 kilometrów średnicy. Energia uderzenia roztopiła część skał, inne silnie rozgrzała, w wyniku czego spękały. Szczelinami przemieszczała się woda, która odbierała ciepło ze skał, transportowała rozpuszczone substancje. Tak powstał system hydrotermalny – naturalny obieg wody napędzany ciepłem wnętrza Ziemi. W miarę jego stygnięcia zmieniała się temperatura, skład płynów oraz minerały wytrącające się w skałach.

Annemarie E. Pickersgill z SUERC: Centre for the Isotope Sciences w Wielkiej Brytanii i jej zespół przeanalizowali próbki wydobyte podczas międzynarodowej kampanii wiertniczej IODP-ICDP 364 i odczytali historię tego obiegu wody. Próbki pochodziły z pierścienia wzniesień wewnątrz krateru.

Bardzo ważnym źródłem informacji okazały się bogate w potas skalenie, które narastały na starszych kryształach. Badacze wykorzystali datowania argonowe, uzyskując wyniki obejmujące okres od 66 do 58 milionów lat temu. Szczegółowe badania pokazały, że nowe minerały powstawały w wyniku aktywności hydrotermalnej przez co najmniej 8 milionów lat. Taką interpretację potwierdzają symulacje komputerowe obiegu wody i przepływu ciepła. W wariancie najlepiej zgodnym z uzyskanymi wynikami ruch płynów znikał po około 8 milionach lat. To pokazuje, że o długowieczności tego typu systemów decyduje nie tylko energia uderzenia, ale również budowa podłoża i możliwości przepływu wody.

Gorąca woda reagująca ze skałami może tworzyć środowisko przyjazne mikroorganizmom. Badania pokazują, jak długo mogą trwać tego typu procesy. Chicxulub pozwala więc badać, jak mogły działać kratery, które powstawały gdy młoda Ziemia była intensywnie bombardowana z kosmosu. Jak widać, takie naturalne katastrofy mogły tworzyć lokalne warunki, które przez miliony lat tworzyły nowe możliwości dla życia.

Badania zostały opublikowane w artykule A long-lived impact-generated hydrothermal system at the Chicxulub impact structure.

Źródło: Communications Earth & Environment

Tagi: dinozaury, asteroida
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Równia pod Śnieżką może pomóc w ustaleniu granicy antropocenu

10/2/2026, 10:57:22 AM

Czytaj więcej
Kręgowce potrzebują bioróżnorodności wśród owadów

9/30/2026, 10:13:09 AM

Czytaj więcej
Jak Grenlandia i Antarktyda tracą lód. Pokazuje to największy zbiór danych satelitarnych

9/29/2026, 11:46:37 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 7.10.2026
Jak ludzie kontrolują AI? Pojawiają się problemy znane z wcześniej stosowanych systemów
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
Ostatnie
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę
  • 9.10.2026
Przemoc w epoce wikingów. Nie wszyscy zmarli trafiali na cmentarz
  • 8.10.2026
W Austrii i Chinach powstały pierwsze zegary jądrowe
  • 8.10.2026
Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię
O NAS

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

TAGI
Perejesław ZaleskiksiądzNoc Laboratoriów 2015dentystagondolierzyspelfielisty gończeNwya DevuzjeżdżalniaFerraraShiftWear
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 9.10.2026
Po 80 latach badań wiemy, jak natura tworzy penicylinę

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.