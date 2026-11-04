Zidentyfikowano pozostałości po krwi dinozaurów?

Międzynarodowy zespół naukowy pracujący pod kierunkiem Kliti Grice z Curtin University i Alexandra W. A. Kellnera z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro, donosi na łamach PNAS o zidentyfikowaniu pozostałości czerwonych krwinek w skamieniałych kościach dinozaurów.

To olbrzymie zaskoczenie, gdyż dotychczas nie sądzono, by tak delikatne struktury mogły przetrwać miliony lat. Tymczasem naukowcy z Australii, Brazylii i Japonii mówią o odkryciu struktur przypominających czerwone krwinki oraz chemicznych śladów cząstek związanych z krwią.

Materiał badawczy pochodził z kości kończyn niewielkiego, około trzymetrowego, teropododa Aratasaurus museunacionali, który żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Brazylii. W kanałach naczyniowych kości, czyli miejscach gdzie za życia zwierzęcia przebiegały naczynia krwionośne, naukowcy zidentyfikowali mikroskopijne struktury. Ich uwagę zwrócił kształ i skład chemicznych tych struktur.