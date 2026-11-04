Zidentyfikowano pozostałości po krwi dinozaurów?

Międzynarodowy zespół naukowy pracujący pod kierunkiem Kliti Grice z Curtin University i Alexandra W. A. Kellnera z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro, donosi na łamach PNAS o zidentyfikowaniu pozostałości czerwonych krwinek w skamieniałych kościach dinozaurów.
To olbrzymie zaskoczenie, gdyż dotychczas nie sądzono, by tak delikatne struktury mogły przetrwać miliony lat. Tymczasem naukowcy z Australii, Brazylii i Japonii mówią o odkryciu struktur przypominających czerwone krwinki oraz chemicznych śladów cząstek związanych z krwią.
Materiał badawczy pochodził z kości kończyn niewielkiego, około trzymetrowego, teropododa Aratasaurus museunacionali, który żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Brazylii. W kanałach naczyniowych kości, czyli miejscach gdzie za życia zwierzęcia przebiegały naczynia krwionośne, naukowcy zidentyfikowali mikroskopijne struktury. Ich uwagę zwrócił kształ i skład chemicznych tych struktur.
Dzięki zaawansowanym metodom badawczym, w tym chromatografii cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas, w strukturach tych odkryto hem, składnik hemoglobiny odpowiedzialny za wiązanie i transport tlenu. To pierwsze tak mocne potwierdzenie pozostałości krwi i skamieniałościach dinozaura. Tak delikatny materiał mógł przetrwać, jeśli ciało zwierzęcia zostało szybko przykryte osadami w środowisku ubogim w tlen, a bogatym w mikroorganizmy. Ważną rolę odegrał też hausmannit, bardzo rzadki minerał zawierający mangan, który otoczył i ustabilizował delikatne struktury.
Nie wszyscy są jednak przekonani. Mary Schweitzer, paleontolożka molekularna, zwraca uwagę, że odkryte struktury nie przypominają w pełni czerwonych krwinek współczesnych gadów i ptaków. Ich kształt i rozmiary budzą wątpliwości uczonej.
Niezależnie jednak od tego, badanie dostarcza dowodów, że niektóre cząstki biologiczne mogą przetrwać dłużej, niż dotychczas sądzono. To z jednej strony pozwala lepiej poznać życie na Ziemi, z drugiej zaś – zwiększa szanse na ich znalezienie na innych planetach.
Artykuł Heme signatures in mineralized red blood cells within vascular canals of a 115-million-year-old dinosaur bone opublikowano na łamach PNAS.
Źródło: Curtin University
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