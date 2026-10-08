Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię

W badaniu uczestniczyło 129 przyszłych policjantów. Po pół roku odpowiedziało 39 osób, po roku – 88. Punktem odniesienia, na podstawie którego porównywano ich postawy, byli studenci międzynarodowej uczelni z Holandii oraz duża, zróżnicowana grupa mieszkańców Niemiec. Z tej ostatniej do porównania wzięto osoby bliskie policyjnym studentom pod względem wieku i wykształcenia.

Julia Teufel, Alexandra Kibbe, Nicole Bartsch i Hannes Rusch przyjrzeli się studentom jednej z niemieckich szkół policyjnych. Studenci przez pół roku uczą się teorii, kolejne pół roku spędzają na praktykach u boku doświadczonych funkcjonariuszy. Ankiety wśród badanych przeprowadzono na początku studiów, po sześciu miesiącach i po roku.

Młodzi ludzie rozpoczynający naukę w szkole policyjnej mają na początku bardzo pozytywne nastawienie, jednak już po pierwszym roku stają się mniej ufni wobec innych, zwiększa się za to ich poparcie dla hierarchii społecznej . Zmiany te są szczególnie widoczne po pierwszym zetknięciu z rzeczywistością, po rozpoczęciu szkoleń w terenie.

Już na początku badań przyszli funkcjonariusze wyróżniali się wyższymi wynikami uczciwości-pokory, ugodowości i otwartości na doświadczenia niż grupy porównawcze z Niemiec. Uczciwość-pokora mierzy szczerość, skromność i niechęć do wykorzystywania innych. Jednocześnie studenci policyjni silniej akceptowali hierarchię między grupami społecznymi. To tak zwana orientacja na dominację społeczną (SDO), czyli poparcie dla świata, w którym jedna grupa ma przewagę nad innymi.

Wystarczył jednak rok nauki, by średni wynik SDO wśród badanych studentów akademii policyjnej wzrósł z 2,67 do 2,95. Jednocześnie obniżyły się wyniki uczciwości-pokory, ugodowości, otwartości i ogólnego zaufania do ludzi.

W tym miejscu należy podkreślić, że po roku studenci nadal uzyskiwali wyższe wyniki uczciwości-pokory, ugodowości i otwartości niż grupy porównawcze z Niemiec. Zbliżyli się po prostu do średnich, a nie stali się grupą o szczególnie niskich wynikach. Nie zmieniło się też istotnie ich wysokie zaufanie do policji. Trzeba jednak zauważyć, że było to badanie ankietowe, opierało się na deklaracjach i wynikach kwestionariuszy. Nie mierzono rzeczywistego nadużywania uprawnień.

Powstaje pytanie, czy to policyjne szkolenie odpowiada za zaobserwowane zmiany. Tego nie można rozstrzygnąć. Okazało się bowiem, że w grupie studentów z Holandii również spadł wynik uczciwości-pokory. Bezpośrednie porównanie zmian w obu grupach pokazało istotną różnicę tylko w przypadku ogólnego zaufania: u studentów policyjnych malało ono bardziej.

Autorzy badań wskazują na kilka możliwych wyjaśnień. Hierarchiczne środowisko i stresujące doświadczenia mogą wpływać na postawy ludzi. Możliwe jednak, że zmieniał się sposób odpowiadania. Na początku studenci mogli przedstawiać siebie zgodnie z wyobrażeniami wzorowego policjanta, a później odpowiadać swobodniej. Ankiety wypełniano w kontekście uczelni policyjnej, co mogło wzmacniać potrzebę dobrego zaprezentowania się.

Do badań należy podchodzić ostrożnie. Badano jedną uczelnię, część uczestników nie brała udziału we wszystkich ankietach, grupy studentów (z Niemiec i Holandii) różniły się płcią i narodowością. Wyników nie można więc przenosić na całą policję, tym bardziej na funkcjonariuszy z innych krajów.

Z wynikami badań można zapoznać się w artykule Joining the Force – German Police Students’ Dynamic Development During Their Training opublikowanym na łamach Zeitschrift für Psychologie.