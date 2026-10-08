Już po roku nauki studenci szkoły policyjnej stali się mniej ufni i bardziej popierali hierarchię

Młodzi ludzie rozpoczynający naukę w szkole policyjnej mają na początku bardzo pozytywne nastawienie, jednak już po pierwszym roku stają się mniej ufni wobec innych, zwiększa się za to ich poparcie dla hierarchii społecznej. Zmiany te są szczególnie widoczne po pierwszym zetknięciu z rzeczywistością, po rozpoczęciu szkoleń w terenie.
Julia Teufel, Alexandra Kibbe, Nicole Bartsch i Hannes Rusch przyjrzeli się studentom jednej z niemieckich szkół policyjnych. Studenci przez pół roku uczą się teorii, kolejne pół roku spędzają na praktykach u boku doświadczonych funkcjonariuszy. Ankiety wśród badanych przeprowadzono na początku studiów, po sześciu miesiącach i po roku.
W badaniu uczestniczyło 129 przyszłych policjantów. Po pół roku odpowiedziało 39 osób, po roku – 88. Punktem odniesienia, na podstawie którego porównywano ich postawy, byli studenci międzynarodowej uczelni z Holandii oraz duża, zróżnicowana grupa mieszkańców Niemiec. Z tej ostatniej do porównania wzięto osoby bliskie policyjnym studentom pod względem wieku i wykształcenia.
Już na początku badań przyszli funkcjonariusze wyróżniali się wyższymi wynikami uczciwości-pokory, ugodowości i otwartości na doświadczenia niż grupy porównawcze z Niemiec. Uczciwość-pokora mierzy szczerość, skromność i niechęć do wykorzystywania innych. Jednocześnie studenci policyjni silniej akceptowali hierarchię między grupami społecznymi. To tak zwana orientacja na dominację społeczną (SDO), czyli poparcie dla świata, w którym jedna grupa ma przewagę nad innymi.
Wystarczył jednak rok nauki, by średni wynik SDO wśród badanych studentów akademii policyjnej wzrósł z 2,67 do 2,95. Jednocześnie obniżyły się wyniki uczciwości-pokory, ugodowości, otwartości i ogólnego zaufania do ludzi.
W tym miejscu należy podkreślić, że po roku studenci nadal uzyskiwali wyższe wyniki uczciwości-pokory, ugodowości i otwartości niż grupy porównawcze z Niemiec. Zbliżyli się po prostu do średnich, a nie stali się grupą o szczególnie niskich wynikach. Nie zmieniło się też istotnie ich wysokie zaufanie do policji. Trzeba jednak zauważyć, że było to badanie ankietowe, opierało się na deklaracjach i wynikach kwestionariuszy. Nie mierzono rzeczywistego nadużywania uprawnień.
Powstaje pytanie, czy to policyjne szkolenie odpowiada za zaobserwowane zmiany. Tego nie można rozstrzygnąć. Okazało się bowiem, że w grupie studentów z Holandii również spadł wynik uczciwości-pokory. Bezpośrednie porównanie zmian w obu grupach pokazało istotną różnicę tylko w przypadku ogólnego zaufania: u studentów policyjnych malało ono bardziej.
Autorzy badań wskazują na kilka możliwych wyjaśnień. Hierarchiczne środowisko i stresujące doświadczenia mogą wpływać na postawy ludzi. Możliwe jednak, że zmieniał się sposób odpowiadania. Na początku studenci mogli przedstawiać siebie zgodnie z wyobrażeniami wzorowego policjanta, a później odpowiadać swobodniej. Ankiety wypełniano w kontekście uczelni policyjnej, co mogło wzmacniać potrzebę dobrego zaprezentowania się.
Do badań należy podchodzić ostrożnie. Badano jedną uczelnię, część uczestników nie brała udziału we wszystkich ankietach, grupy studentów (z Niemiec i Holandii) różniły się płcią i narodowością. Wyników nie można więc przenosić na całą policję, tym bardziej na funkcjonariuszy z innych krajów.
Z wynikami badań można zapoznać się w artykule Joining the Force – German Police Students’ Dynamic Development During Their Training opublikowanym na łamach Zeitschrift für Psychologie.
Źródło: Zeitschrift für Psychologie
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