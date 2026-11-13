AI zmieni wypowiedź w czasie rzeczywistym i dopasuje ruch ust na nagraniu?

Microsoft zgłosił patent na wykorzystanie sztucznej inteligencji do modyfikowania wypowiedzi niemal w czasie rzeczywistym oraz dopasowywania obrazu tak, by ruch ust rozmówcy odpowiadał zmienionemu dźwiękowi. Algorytm ingerowałby więc jednocześnie w ścieżkę audio oraz w obraz. Miałoby to służyć chociażby do usuwania z wypowiedzi wypełniaczy, zająknięć, przejęzyczeń, obraźliwych słów czy zbyt potocznych zwrotów. A to dopiero początek.

Zgłoszenie patentowe obejmuje też tłumaczenie wypowiedzi na język zrozumiały dla odbiorcy. Zatem z jednej strony wypowiedź obcokrajowca w jego rodzimym języku mogłaby zostać przetłumaczona na inny język, a ruch ust mówiącego byłby dopasowany tak, jakby mówił on w języku, na który jego wypowiedź jest tłumaczona, z drugiej zaś strony zbyt skomplikowaną wypowiedź można by przełożyć na zrozumiałą dla odbiorcy.

Istotnym elementem koncepcji jest personalizacja. Algorytm może uwzględniać wiek odbiorcy, jego lokalizację, język, którym się posługuje. Ta sama wypowiedź mogłaby więc wyglądać różnie dla różnych odbiorców – jednemu usunąłby wulgaryzmy, innemu uprościł przekaz, jeszcze innemu dodał zrozumiałe dlań wyrażenia slangowe. I za każdym razem ruch ust byłby dopasowany do wypowiedzi.