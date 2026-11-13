AI zmieni wypowiedź w czasie rzeczywistym i dopasuje ruch ust na nagraniu?

Microsoft zgłosił patent na wykorzystanie sztucznej inteligencji do modyfikowania wypowiedzi niemal w czasie rzeczywistym oraz dopasowywania obrazu tak, by ruch ust rozmówcy odpowiadał zmienionemu dźwiękowi. Algorytm ingerowałby więc jednocześnie w ścieżkę audio oraz w obraz. Miałoby to służyć chociażby do usuwania z wypowiedzi wypełniaczy, zająknięć, przejęzyczeń, obraźliwych słów czy zbyt potocznych zwrotów. A to dopiero początek.
Zgłoszenie patentowe obejmuje też tłumaczenie wypowiedzi na język zrozumiały dla odbiorcy. Zatem z jednej strony wypowiedź obcokrajowca w jego rodzimym języku mogłaby zostać przetłumaczona na inny język, a ruch ust mówiącego byłby dopasowany tak, jakby mówił on w języku, na który jego wypowiedź jest tłumaczona, z drugiej zaś strony zbyt skomplikowaną wypowiedź można by przełożyć na zrozumiałą dla odbiorcy.
Istotnym elementem koncepcji jest personalizacja. Algorytm może uwzględniać wiek odbiorcy, jego lokalizację, język, którym się posługuje. Ta sama wypowiedź mogłaby więc wyglądać różnie dla różnych odbiorców – jednemu usunąłby wulgaryzmy, innemu uprościł przekaz, jeszcze innemu dodał zrozumiałe dlań wyrażenia slangowe. I za każdym razem ruch ust byłby dopasowany do wypowiedzi.
Wśród potencjalnych zastosowań Microsoft wymienia wykłady, ceremonie wręczania nagród, teleturnieje, wydarzenia sportowe, programy telewizyjne. Zgłoszenie przewiduje też zachowanie oryginalnego nagrania jako dokumentacji tego, co rzeczywiście powiedziano.
Pojawia się jednak pytanie o możliwość manipulacji i wiarygodność przekazu. Nadawca byłby w stanie narzucić widzom swoją wrażliwość, usuwając na przykład z wypowiedzi zwroty, które on uznaje za niepoprawne politycznie czy nieodpowiednie. Jedną kwestią jest usunięcie pojedynczego wulgaryzmu, a czymś innym zastąpienie całego zwrotu, co może zmienić odcień lub sens wypowiedzi.
Na razie to zgłoszenie patentowe, z którego nie wynika, czy Microsoft w ogóle chciałby swój patent gdziekolwiek wdrożyć. Wiemy, że wniosek 19/193,093 został złożony 29 kwietnia 2026 roku, a opublikowano go 29 października 2026 roku pod numerem US 2026/0341309 A1.
Wiadomo też, że egzaminator odrzucił zastrzeżenia patentowe, co oznacza, że urzędnik zakwestionował zakres ochrony, o który ubiega się zgłaszający. Przyczyną może być na przykład brak nowości, oczywistość rozwiązań w świetle wcześniejszych wynalazków czy nieprecyzyjne sformułowania. Nie jest to równoznaczne z zamknięciem postępowania o przyznanie patentu. Firma może odpowiedzieć na uwagi egzaminatora, zmienić treść zastrzeżeń czy zawęzić zakres ochrony.
Źródło: USPTO
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