Dla człowieka czekającego na wykonanie zleconego zadania taka prędkość byłaby irytująca. Jednak program nie musi szybko pracować. Pamiętajmy, że mówimy o sytuacji, w której właściciel urządzeń nie wie, że jest na nich zainstalowany samodzielnie działający system sztucznej inteligencji. Komputery mogą pracować wolniej, pewne działania zajmą im godziny, a nie minuty. Warto tutaj wziąć pod uwagę nie tylko sprawność działania, ale i czas, jaki AI ma do dyspozycji.

Eksperci uruchomili model Gemma4-26B-A4B na piętnastu niedrogich przystawkach telewizyjnych z Androidem. Każda z nich przechowywała fragment modelu, a urządzenia razem wykonywały obliczenia. Uzyskali w ten sposób wydajność około 0,39 tokena na sekundę. To niewiele, ale dowodzi, że sztuczna inteligencja nie potrzebuje wielkiego serwera do działania.

Telewizory, lodówki, odkurzacze i wiele innych domowych urządzeń podłączonych do sieci to symbol inteligentnego domu i internetu rzeczy (IoT). Każde z takich urządzeń jest komputerem wyposażonym w procesor, pamięć i oprogramowanie, a dostęp do internetu pozwala im wymieniać dane chociażby z naszym smartfonem. Badacze firmy Anthropic postanowili sprawdzić, czy takie sprzęty codziennego użytku mogłyby wspólnie utrzymywać system sztucznej inteligencji, nad którym człowiek stracił kontrolę.

Uruchomienie modelu to jedynie część problemu. Jeśli mówimy o samodzielnym rozprzestrzenianiu się, system AI musiałby znajdować kolejne urządzenia, uzyskiwać do nich dostęp i przygotowywać sobie środowisko do działania. To może się nie udać na każdym etapie. Różne urządzenia, różne systemy operacyjne, brak odpowiedniego oprogramowania czy błędy w konfiguracji mogą przerwać rozprzestrzenianie się takiego samodzielnego oprogramowania AI.

Dlatego też Anthropic przeprowadził kolejne doświadczenie. W odizolowanej sieci sprawdzano, czy taki sposób rozprzestrzeniania się może działać. I zadziałał. Co prawda miał poważne ułatwienia – dostęp do poszczególnych urządzeń nie wymagał uwierzytelniania, a całością infekcji kierował silniejszy moduł sterujący, działający na osobnym serwerze. Zatem udane rozprzestrzenianie się AI w małych urządzeniach w środowisku testowym nie dowodzi, że niewielkie modele sztucznej inteligencji mają możliwość przeprowadzenia takiego ataku. Jeszcze.

Bardzo interesującym elementem było dziedziczenie doświadczeń. Badacze pozwolili kolejnym instancjom modelu korzystać z doświadczeń poprzedników. W takim wypadku skuteczność instalowania się na kolejnych urządzeniach wzrosła z 45% w pierwszym pokoleniu do 61–84 procent w następnych. Model nie przechodził przy tym nowego treningu, korzystał z informacji o wcześniejszych próbach.

Zdaniem autorów eksperymentu, małe modele AI zdolne do takiego rozprzestrzeniania się, mogą pojawić się przed końcem bieżącego roku. Natomiast na samodzielne systemy kopiujące się na różne urządzenia trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Taka prognoza opiera się na uwzględnieniu dwóch obecnie widocznych ograniczeń: model musi być dostatecznie sprawny, by przeprowadzić proces replikacji i wystarczająco mały, by działać na przejmowanym sprzęcie. Badanie nie wykazało, by użyty model spełniał oba warunki jednocześnie. Jednak ekstrapolacja obecnych postępów w rozwoju AI wskazuje na koniec 2026 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że dotyczy to ogólnych zdolności modeli, a nie zdolności do replikacji.

Twórcy eksperymentu rozważają kilka scenariuszy rozwoju: powolne, trwające kilka dni, rozprzestrzenianie się na słabo zabezpieczonych urządzeniach domowych; systemy atakujące duże centra danych, by uzyskać większą moc obliczeniową; wykorzystanie ukradzionych danych do uzyskania cudzych usług obliczeniowych. Nie można wykluczyć też łączenia różnych modeli, urządzeń i strategii. W ten sposób mogłyby powstawać rozproszone systemy, które trudno byłoby usunąć, gdyż nie miałyby jednego centralnego punktu.



Cały raport: AI models may be capable of self-replicating without access to a datacenter.