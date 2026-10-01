Białka z pszczelej przędzy pomogą w stworzeniu „programowalnych” opatrunków?

Pszczoła miodna © Aaron Burden, Unsplash

Naukowcy chcą stworzyć opatrunek reagujący na warunki panujące w ranie, a może nawet uwalniający do niej odpowiednie substancje lecznicze w odpowiednim czasie. Jednym z kandydatów na taki opatrunek jest przędza wytwarzana przez larwy pszczół. Australijscy naukowcy sprawdzili, jak obecne w nim białka wpływają na gojenie się ran u myszy. Uzyskane wyniki stały się zachętą do kontynuowania prac.

© CSIRO

Na łamach Journal of Biomedical Materials Research ukazał się artykuł Caitlin L. Johnston i jej zespołu z CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) oraz Uniwersytetu w Adelajdzie. Celem badań było sprawdzenie tolerancji organizmu na materiał oraz czy nie zakłóca on gojenia.

W eksperymencie naukowcy wykorzystali cztery białka z pszczelej przędzy. Nie pozyskano ich jednak z uli. Zostały wyprodukowane przez genetycznie zmodyfikowane bakterie Escherichia coli, a następnie oczyszczone i połączone. Uczeni uzyskali roztwór, w którym powstały przezroczyste krążki o średnicy około 6 milimetrów. Każdy z nich zawierał po 1 miligramie białka.