26 października 2026
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Troje naukowców stoi wokół siedzącego naukowca ubranego w sweter z wyświetlaczem na rękawie
Pierwszy ekran dotykowy zintegrowany z ubraniem
Profesor Tural Khudiyev (drugi z prawej) oraz jego zespół: Heng Fu (pierwszy z prawej), Swetika Chaturvedi (pierwsza z lewej). W swetrze z wyświetlaczem siedzi Ziang Li.© Narodowy Uniwersytet Singapuru

Wyświetla filmy i zdjęcia, reaguje na dotyk, odbiera polecenia głosowe, mierzy temperaturę ciała i komunikuje się bezprzewodowo z innymi urządzeniami. Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Singapuru stworzyli ekran dotykowy zintegrowany bezpośrednio z ubraniem. Wyposażony w elektronikę materiał jest elastyczny, przepuszcza powietrze i można go prać w pralce.

Zespół Turala Khudiyeva umieścił elektronikę bezpośrednio na włóknach, tworząc nić, która jednocześnie wyświetla obraz, wykrywa dotyk i przesyła sygnały elektryczne. Wymagało to połączenia tysięcy podzespołów, więc naukowcy stworzyli własną metodę wykonywania połączeń na cienkich izolowanych przewodach. Wykorzystali do tego laser, który usuwa z przewodu izolację dokładnie w tych miejscach, w których mają znaleźć się styki, a odpowiednio kontrolowane zwilżanie powierzchni sprawia, że luty łączą precyzyjnie wyznaczone punkty. W ten sposób udało się zintegrować ponad 5000 układów elektronicznych za pomocą ponad 20 000 połączeń. Następnie wykorzystano technikę termicznego wyciągania włókien, uzyskując wielowarstwową nić o grubości 1 milimetra i długości 10 metrów.

We wnętrzu tej nici znajdują się diody LED i warstwa reagująca na dotyk. Naciśnięcie włókna zamyka obwód elektryczny, a zmiana sygnału pozwala ustalić miejsce przyłożenia palca, dzięki czemu system może uruchomić odpowiedni piksel.

W ramach demonstracji swojej technologii naukowcy umieścili 54 takie włókna w rękawie ubrania. Każde z nich zawiera 96 diod i wspólnie tworzą one ekran o rozdzielczości 96x54 piksele i rozmiarach 168x105 milimetrów. Wyświetlacz pracuje z częstotliwością 30 klatek na sekundę i 8-bitową głębią koloru. Każde włókno ma osobny kanał sterowania. Dzięki temu awaria jednego włókna nie wyłącza pozostałych, a układ może rejestrować kilka dotknięć jednocześnie.

Zbliżenie na rękaw z wyświetlaczem
Ubranie z wyświetlaczem opracowane na Narodowym Uniwersytecie Singapuru© Narodowy Uniwersytet Singapuru

Jednak wyświetlacz to nie wszystko. W rękawie umieszczono też włókna wyposażone w mikrofon, głośnik, czujniki ruchu, temperatury, natężenia światła i pola magnetycznego. Dzięki temu na rękawie można uruchomić kalkulator, przeglądać fotografie, odtwarzać pliki wideo, korzystać z kompasu i wydawać polecenia głosowe. Urządzenie odbiera też obrazy przesyłane przez Bluetooth, automatycznie dopasowuje jasność ekranu, zmienia orientację obrazu.

Niezwykłym osiągnięciem jest zachowanie właściwości materiału. Pozostał on elastyczny i przewiewny, a po 50 cyklach prania z detergentem w zwykłej pralce jasność świecenia i reakcje na dotyk pozostały niemal niezmienione. Podobnie dobry wynik dały testy 1000 cykli zginania wokół elementu o promieniu 5 milimetrów.

Twórcy technologii zapewniają, że można ją dostosować do przemysłowych metod produkcji tekstyliów, a zastosowanie mniejszych podzespołów i cieńszych włókien powinno umożliwić stworzenie ekranów o wyższej rozdzielczości. Szczególnie duże nadzieje wiążą oni z zastosowaniami medycznymi. Ubranie mogłoby stale monitorować stan organizmu i prezentować dane bezpośrednio na materiale. Połączenie takich ubrań ze sztuczną inteligencją mogłoby w przyszłości umożliwić spersonalizowane monitorowanie zdrowia.

Szczegóły zostały opisane w artykule Touch-sensing digital pixel fibre enables interactive garment GUI opublikowanym na łamach Nature.

Źródło: Narodowy Uniwersytet Singapuru

Tagi: elektronika, wyświetlacz dotykowy, ekran dotykowy, ubranie
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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