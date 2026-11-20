Amerykańskie Government Accountability Office – odpowiednik polskiego NIK-u – opublikowało wyniki przeprowadzonych przez siebie testów czterech platform AI: Claude'a, ChataGPT, Gemini i Groka. Nietypowe dla tej instytucji zadanie wykonano na życzenie senator Maggie Hassan, która poprosiła GAO o sprawdzenie, czy komercyjne narzędzia AI mogą zostać wykorzystane w celu zagrożenia bezpieczeństwu narodowemu i wyrządzenia szkód gospodarczych.

Badacze rozpatrywali dwa scenariusze. Pierwszy dotyczył pomocy przy skonstruowaniu improwizowanego ładunku wybuchowego zdolnego spowodować liczne ofiary, w drugim zaś chodziło o wyrządzenie szkód gospodarczych poprzez uderzenie w sieć energetyczną.

Każdy z czterech modeli otrzymał jedno z zadań. Oba modele, które poproszono o skonstruowanie bomby i zaplanowanie zamachu, pomogły w przygotowaniach. Z kolei w przypadku ataku na sieć energetyczną jeden z modeli zaproponował użycie drona z ładunkiem wybuchowym, drugi zaś – broni palnej. Uzyskane od AI odpowiedzi wskazywały metody, konkretne obiekty i lokalizacje, a w trzech przypadkach chatboty podały terminy dokonania ataku. Każdy z systemów przygotował użyteczny materiał w czasie krótszym niż 12 godzin.