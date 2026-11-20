Amerykańskie Government Accountability Office – odpowiednik polskiego NIK-u – opublikowało wyniki przeprowadzonych przez siebie testów czterech platform AI: Claude'a, ChataGPT, Gemini i Groka. Nietypowe dla tej instytucji zadanie wykonano na życzenie senator Maggie Hassan, która poprosiła GAO o sprawdzenie, czy komercyjne narzędzia AI mogą zostać wykorzystane w celu zagrożenia bezpieczeństwu narodowemu i wyrządzenia szkód gospodarczych.
Badacze rozpatrywali dwa scenariusze. Pierwszy dotyczył pomocy przy skonstruowaniu improwizowanego ładunku wybuchowego zdolnego spowodować liczne ofiary, w drugim zaś chodziło o wyrządzenie szkód gospodarczych poprzez uderzenie w sieć energetyczną.
Każdy z czterech modeli otrzymał jedno z zadań. Oba modele, które poproszono o skonstruowanie bomby i zaplanowanie zamachu, pomogły w przygotowaniach. Z kolei w przypadku ataku na sieć energetyczną jeden z modeli zaproponował użycie drona z ładunkiem wybuchowym, drugi zaś – broni palnej. Uzyskane od AI odpowiedzi wskazywały metody, konkretne obiekty i lokalizacje, a w trzech przypadkach chatboty podały terminy dokonania ataku. Każdy z systemów przygotował użyteczny materiał w czasie krótszym niż 12 godzin.
Obie platformy pytane o zamach z użyciem ładunku wybuchowego zaproponowały umieszczenie go w samochodzie, każda z nich wskazała też cel. W jednym przypadku był to hotel w dużym amerykańskim mieście, w drugim – centrum kongresowe w dużym mieście. Podpowiedziały też dokładną datę i godzinę ataku. W przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną AI wskazały konkretne podstacje energetyczne w dużych miastach.
GAO sprawdziło, czy uzyskane informacje mają pokrycie w rzeczywistości. Zweryfikowano istnienie obiektów, dostępność sprzętu i możliwość dotarcia do celów. Skontaktowano się z ekspertami ds. bezpieczeństwa, którzy potwierdzili, że podane informacje są użyteczne. Przedstawione przez AI plany były w dużej mierze wykonalne.
Chatboty nie udzielały odpowiedzi bez oporu. W każdym przypadku uruchomiły się zabezpieczenia. Systemy odmawiały odpowiedzi, usuwały część rozmowy, blokowały konto. Jednak testerzy potrafili obejść zabezpieczenia odpowiednio manipulując zapytaniami. Raport nie ujawnia szczegółów tych metod, wykorzystanych instrukcji, nie zdradza też, które scenariusze były opracowywane przez które modele.
Uzyskane wyniki oznaczają, że ogólnodostępne modele AI mogą połączyć rozproszone dane w spójny plan, a ktoś, kto odpowiednio z nimi rozmawia, może w ten sposób w ciągu kilkunastu godzin przygotować atak, którego zaplanowanie bez AI zajęłoby tygodnie lub miesiące.
Źródło: Government Accountability Office
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