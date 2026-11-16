Przyszłość podboju kosmosu: robot zbudował na orbicie fragment anteny

Artystyczna wizja automatu budującego duże struktury w przestrzeni kosmicznej © DARPA, Colie Wertz

Wielkie anteny, instalacje energetyczne czy stacje orbitalne mogą osiągać rozmiary trudne do pogodzenia z możliwościami rakiet nośnych. Gotową konstrukcję trzeba zmieścić w rakiecie, przetransportować bez uszkodzeń i rozłożyć w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też amerykańska DARPA (Agencja Badawcza Zaawansowanych Projektów Obronnych) chce zmienić ten sposób działania. Zamiast wysyłać gotowe składane obiekty, należy dostarczyć na orbitę poszczególne komponenty i budować z nich duże struktury już w kosmosie. W ramach programu NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design) wykonano ważny krok w kierunku zautomatyzowanej budowy dużych struktur na orbicie. Niedawno, 5 listopada, DARPA poinformowała o udanej demonstracji, którą określiła jako pierwszy automatyczny montaż konstrukcji w otwartej przestrzeni kosmicznej. W jego trakcie z oddzielnych elementów kompozytowych zbudowano kratownicę. Do budowy wykorzystano prostego robota bramowego, który poruszał się wzdłuż trzech osi. Maszyna łączyła pręty kratownicy za pomocą specjalnie zaprojektowanych węzłów, jednocześnie rozwijając cienką siatkę. Elementy łączono węzłami, a gotowe sekcje – wraz z siatką – były rozkładane. Nie chodziło przy tym o stworzenie gotowej wielkiej anteny, ale sprawdzenie, czy poszczególne czynności można połączyć w zautomatyzowany proces i w przyszłości zwiększać jego skalę. Przedstawiciele DARPA mówią, że w ten sposób można by budować struktury liczące setki metrów, a nawet kilometry.

Program zakłada transport surowców lub półproduktów na orbitę, gdzie w specjalnych zakładach odbywałoby się ich przetwarzanie i montaż. W ten sposób zmieniłby się też sposób projektowania urządzeń i struktur działających w przestrzeni kosmicznej. Obecnie takie urządzenia muszą być składane, muszą rozłożyć się na orbicie, muszą być odporne na wibracje i przeciążenia podczas startu rakiety. Konstrukcje budowane w kosmosie nie musiałyby spełniać wszystkich tych wymagań.

Demonstrator przygotowany przez Caltech (California Institute of Technology), który został użyty podczas próby, trafił na orbitę pod koniec marca 2026 roku. Decyzję o przeprowadzeniu testów podjęto 15 miesięcy wcześniej.

Przebieg pracy wyglądał następująco. Inżynierowie z Caltechu wysyłali polecenia do komputera pokładowego robota. Maszyna samodzielnie pobierała elementy z podajników, ustawiała je i łączyła, wykonując zaprogramowaną sekwencję czynności. Następnie zespół na Ziemi kontrolował rezultaty na podstawie zdjęć przesyłanych z orbity. Jeśli pojawiły się problemy, inżynierowie odtwarzali je na identycznym egzemplarzu urządzenia w laboratorium, opracowywali rozwiązanie i przesyłali poprawione polecenia na orbitę. Zespół miał tylko 7-8 okien komunikacyjnych dziennie, a każde z nich trwało 15 minut. Z powodu ograniczeń czasowych nie ukończono całej konstrukcji, demonstrację zakończono na wczesnym etapie.

Artystyczna wizja wielkiego elementu montowanego w przestrzeni kosmicznej © DARPA, Colie Wertz

Pierwotny plan zakładał, że na orbicie zostanie zbudowana kompletna antena o średnicy 1,4 metra. Miała się ona składać z 11 segmentów tworzących kratownicę. Dwa pierwsze fragmenty zostały zmontowane na Ziemi i umieszczone w demonstratorze. Na orbicie robot miał budować kolejne segmenty z rur kompozytowych i aluminiowych węzłów. Do konstrukcji miała zostać przymocowana perforowana folia Kapton, tworząc dwie napięte siatki refleksyjne. Po ukończeniu każdego segmentu był on wysuwany na zewnątrz robota, a maszyna rozpoczynała budowę kolejnego. Dwa gotowe fragmenty skutecznie rozwinięto, a robot zmontował trzeci. Nie ukończono pozostałych ośmiu segmentów, więc antena nie powstała.

Była to pierwsza demonstracja robotycznego montażu z gotowych elementów w otwartej przestrzeni kosmicznej. Technologia taka ma w przeszłości pozwolić na budowę dużych struktur.

Program NOM4D obejmuje nie tylko montaż z gotowych elementów. Naukowcy z University of Illinois Urbana-Champaign przygotowują eksperyment dotyczący wytwarzania kompozytów w kosmosie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostanie przetestowana specjalna żywica, zaprojektowana tak, by polimeryzowała przy niewielkim zużyciu energii i pozwalała uzyskać wytrzymały kompozyt. Według przedstawionej koncepcji podgrzany ciekły monomer twardnieje w samopodtrzymującej się reakcji, tworząc długie, lite elementy, z których można budować kratownice.

To na razie początek. Jeśli ta i podobne technologie się sprawdzą, w przyszłości w przestrzeni kosmicznej mogą powstawać magazyny, stacje orbitalne i wiele innych struktur.