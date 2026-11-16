16 listopada 2026
Wiadomości
Wizualizacja robota na tle Ziemi, który na orbicie łączy kratownicową konstrukcję
Przyszłość podboju kosmosu: robot zbudował na orbicie fragment anteny
Artystyczna wizja automatu budującego duże struktury w przestrzeni kosmicznej© DARPA, Colie Wertz

Wielkie anteny, instalacje energetyczne czy stacje orbitalne mogą osiągać rozmiary trudne do pogodzenia z możliwościami rakiet nośnych. Gotową konstrukcję trzeba zmieścić w rakiecie, przetransportować bez uszkodzeń i rozłożyć w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też amerykańska DARPA (Agencja Badawcza Zaawansowanych Projektów Obronnych) chce zmienić ten sposób działania. Zamiast wysyłać gotowe składane obiekty, należy dostarczyć na orbitę poszczególne komponenty i budować z nich duże struktury już w kosmosie.

W ramach programu NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design) wykonano ważny krok w kierunku zautomatyzowanej budowy dużych struktur na orbicie. Niedawno, 5 listopada, DARPA poinformowała o udanej demonstracji, którą określiła jako pierwszy automatyczny montaż konstrukcji w otwartej przestrzeni kosmicznej. W jego trakcie z oddzielnych elementów kompozytowych zbudowano kratownicę.

Do budowy wykorzystano prostego robota bramowego, który poruszał się wzdłuż trzech osi. Maszyna łączyła pręty kratownicy za pomocą specjalnie zaprojektowanych węzłów, jednocześnie rozwijając cienką siatkę. Elementy łączono węzłami, a gotowe sekcje – wraz z siatką – były rozkładane. Nie chodziło przy tym o stworzenie gotowej wielkiej anteny, ale sprawdzenie, czy poszczególne czynności można połączyć w zautomatyzowany proces i w przyszłości zwiększać jego skalę. Przedstawiciele DARPA mówią, że w ten sposób można by budować struktury liczące setki metrów, a nawet kilometry.

Program zakłada transport surowców lub półproduktów na orbitę, gdzie w specjalnych zakładach odbywałoby się ich przetwarzanie i montaż. W ten sposób zmieniłby się też sposób projektowania urządzeń i struktur działających w przestrzeni kosmicznej. Obecnie takie urządzenia muszą być składane, muszą rozłożyć się na orbicie, muszą być odporne na wibracje i przeciążenia podczas startu rakiety. Konstrukcje budowane w kosmosie nie musiałyby spełniać wszystkich tych wymagań.

Demonstrator przygotowany przez Caltech (California Institute of Technology), który został użyty podczas próby, trafił na orbitę pod koniec marca 2026 roku. Decyzję o przeprowadzeniu testów podjęto 15 miesięcy wcześniej.

Przebieg pracy wyglądał następująco. Inżynierowie z Caltechu wysyłali polecenia do komputera pokładowego robota. Maszyna samodzielnie pobierała elementy z podajników, ustawiała je i łączyła, wykonując zaprogramowaną sekwencję czynności. Następnie zespół na Ziemi kontrolował rezultaty na podstawie zdjęć przesyłanych z orbity. Jeśli pojawiły się problemy, inżynierowie odtwarzali je na identycznym egzemplarzu urządzenia w laboratorium, opracowywali rozwiązanie i przesyłali poprawione polecenia na orbitę. Zespół miał tylko 7-8 okien komunikacyjnych dziennie, a każde z nich trwało 15 minut. Z powodu ograniczeń czasowych nie ukończono całej konstrukcji, demonstrację zakończono na wczesnym etapie.

Wizualizacja robota na orbicie Ziemi, przytrzymującego konstrukcję anteny na tle planety i Słońca.
Artystyczna wizja wielkiego elementu montowanego w przestrzeni kosmicznej© DARPA, Colie Wertz

Pierwotny plan zakładał, że na orbicie zostanie zbudowana kompletna antena o średnicy 1,4 metra. Miała się ona składać z 11 segmentów tworzących kratownicę. Dwa pierwsze fragmenty zostały zmontowane na Ziemi i umieszczone w demonstratorze. Na orbicie robot miał budować kolejne segmenty z rur kompozytowych i aluminiowych węzłów. Do konstrukcji miała zostać przymocowana perforowana folia Kapton, tworząc dwie napięte siatki refleksyjne. Po ukończeniu każdego segmentu był on wysuwany na zewnątrz robota, a maszyna rozpoczynała budowę kolejnego. Dwa gotowe fragmenty skutecznie rozwinięto, a robot zmontował trzeci. Nie ukończono pozostałych ośmiu segmentów, więc antena nie powstała.

Była to pierwsza demonstracja robotycznego montażu z gotowych elementów w otwartej przestrzeni kosmicznej. Technologia taka ma w przeszłości pozwolić na budowę dużych struktur.

Program NOM4D obejmuje nie tylko montaż z gotowych elementów. Naukowcy z University of Illinois Urbana-Champaign przygotowują eksperyment dotyczący wytwarzania kompozytów w kosmosie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostanie przetestowana specjalna żywica, zaprojektowana tak, by polimeryzowała przy niewielkim zużyciu energii i pozwalała uzyskać wytrzymały kompozyt. Według przedstawionej koncepcji podgrzany ciekły monomer twardnieje w samopodtrzymującej się reakcji, tworząc długie, lite elementy, z których można budować kratownice.

To na razie początek. Jeśli ta i podobne technologie się sprawdzą, w przyszłości w przestrzeni kosmicznej mogą powstawać magazyny, stacje orbitalne i wiele innych struktur.

Źródło: DARPA

Tagi: robot, kosmos, DARPA, orbita, montaż, NOM4D
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
AI zmieni wypowiedź w czasie rzeczywistym i dopasuje ruch ust na nagraniu?

11/13/2026, 7:16:00 AM

Czytaj więcej
W Korei powstała fabryka danych do trenowania AI dla humanoidalnych robotów

11/5/2026, 5:12:00 PM

Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja dokonuje odkryć. Jak ułożyć współpracę między AI a akademią?

10/28/2026, 11:30:00 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 9.11.2026
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?
  • 22.10.2026
Miesiącami więzili pojedynczą cząstkę antymaterii. Nowe urządzenie zdradzi tajemnice wszechświata?
  • 21.10.2026
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
  • 23.10.2026
Odciski palców zdradzają, kto pracował przy Terakotowej Armii
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 16.11.2026
Przedmioty wikingów na wyspie Man. Świadectwo podwójnego pochówku?
  • 16.11.2026
Przyszłość podboju kosmosu: robot zbudował na orbicie fragment anteny
  • 14.11.2026
Skąd 9000 kości żab w jednym miejscu? Zagadka z okresu rzymskiego rozwiązana
  • 13.11.2026
ALPS II – szukanie aksjonów metodą światła przenikającego przez ścianę
  • 13.11.2026
Szczepienie na RSV w ciąży może uchronić niemowlę przed hospitalizacją
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
Buffy Winship BaileygalsymulacjamagazyndoktorantNoelFronteraRockysuszone owoceBe'er Milkaprojekcje
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 9.11.2026
Ponad 130 milionów obrotów na minutę przyda się do szukania ciemnej materii
  • 29.10.2026
Ciemna energia nie jest potrzebna, by wszechświat przyspieszył rozszerzanie?

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.