Sztuczna inteligencja dokonuje odkryć. Jak ułożyć współpracę między AI a akademią?

W przypadku trzech wspomnianych odkryć firma zwróciła się do zewnętrznych ekspertów z prośbą, by objęli prace AI opieką merytoryczną i zorganizowali grupy, które podejmą się zrozumienia nowych wyników. Eksperci zaproponowali trzy różne strategie.

Coraz bardziej zaawansowane systemy AI podejmują się obecnie problemów badawczych, nad którymi nauka pracuje od lat. OpenAI chce rozwijać ten kierunek, a jednocześnie zadaje sobie pytanie, co powinno wydarzyć się po tym, gdy maszyna zaprezentuje rozwiązanie nowego problemu. Dlatego też firma chce sprawdzić, jak można zorganizować proces, w którym wyniki uzyskane przez sztuczną inteligencję stają się przedmiotem wspólnej analizy, niezależnej oceny i dalszych badań prowadzonych przez środowisko naukowe.

Firma OpenAI ogłosiła nowe odkrycia w matematyce, informatyce i fizyce . Dotyczą one analizy harmonicznej, teorii złożoności obliczeniowej oraz kwantowej teorii pola. Zostały one dokonane za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak samo wygenerowanie dowodu czy sformułowanie nowej hipotezy nie wystarczą, by nauka zrobiła krok naprzód. Potrzebne są niezależna weryfikacja, interpretacja i możliwość wykorzystania wyników przez innych badaczy. OpenAI chce, by właśnie na tym etapie sztuczna inteligencja spotykała się z naukowcami.

W przypadku wyniku z matematyki, który dotyczył analizy harmonicznej, a konkretnie lokalnego wygładzania i hipotezy Kakeyi, zalecono opublikowanie materiału wygenerowanego przez AI, by matematycy mogli swobodnie go analizować.

Jeśli chodzi o wynik z informatyki, wedle którego hipoteza czasu wykładniczego (EHT) jest fałszywa, podczas gdy dotychczas uważana była za prawdziwą i używano jej w setkach prac dotyczących m.in. teorii grafów, biologii, baz danych czy geometrii, utworzona została zewnętrzna grupa współpracowników, która ma wyjaśnić wynik uzyskany przez AI. W skład grupy wejdą Russel Impagliazzo i Ramamohan Paturi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, którzy są współtwórcami hipotezy czasu wykładniczego i w ciągu ostatnich dekad napisali wiele wpływowych prac na jej temat oraz Ryan Williams z MIT, który obalił niektóre wersje EHT. Jednocześnie zalecono, by surowe wyniki AI zostały upublicznione.

Odnośnie zaś wyniku z fizyki – dotyczy on chromodynamiki kwantowej i Modelu Standardowego – zdecydowano się na utworzenie zewnętrznej grupy badawczej, w której skład weszli noblista David Gross, współzałożyciel Instytutu Matematycznego Claya Arthur Jaffe oraz wybitni fizycy-teoretycy Michael Douglas, Igor Klebanov i Nikita Nekrasov. Od decyzji grupy będzie zależało, czy surowe wyniki pracy AI zostaną upublicznione.

Ważną częścią inicjatywy są zasady, na jakich ma opierać się współpraca między OpenAI a zespołami naukowymi. Współpraca ma być jawna, naukowcy nie będą zobowiązani do podpisywania umów o zachowaniu poufności, zatem mogą omawiać prace, udostępniać materiały, publikować własne wnioski. OpenAI nie będzie się też ubiegała o uznanie akademickie za odkrycia dokonana przez jej wewnętrzne modele, jednocześnie jednak zaproszenie naukowca do organizowania prac nie oznacza, że to on lub jego zespół dokonali odkrycia. Ponadto odpowiednie uznanie ma przypadać osobom, które wnoszą wkład w zrozumienie wyników, przygotowują opracowania, tworzą materiały pomocnicze. Zadaniem zespołów naukowych będzie też wskazanie wcześniejszych prac, metod i pomysłów, na których oparły swoje analizy. Ponadto udział w grupach jest dobrowolny i nieodpłatny. Naukowcy pracują niezależnie, a przedstawiane przez nich wnioski są ich własnymi stanowiskami, a nie opiniami OpenAI.

Dodatkowo OpenAI przekazało 5 milionów dolarów dla Simons Foundation. Z pieniędzy tych mają być wspierane warsztaty, konferencje i specjalne programy, dzięki którym badacze będą analizowali wyniki uzyskane przez AI.

Działania OpenAI mogą doprowadzić do wypracowania modelu współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a sztuczną inteligencją. Wraz ze wzrostem możliwości AI nauka będzie potrzebowała coraz lepszych metod i narzędzi do weryfikacji, udostępniania i rozwijania wyników uzyskanych przez maszyny.