W Korei powstała fabryka danych do trenowania AI dla humanoidalnych robotów

Ludzie i roboty w fabryce danych © KIMM

W Korei Południowej uruchomiono fabrykę danych na potrzeby trenowania humanoidalnych robotów. Ośrodek AI Humanoid Data Factory powstał w Koreańskim Instytucie Maszyn i Materiałów (KIMM) we współpracy z Instytutem Badań nad Elektroniką i Telekomunikacją (ETRI). W ośrodku maszyny będą wykonywały prawdziwe zadania, a ich ruchy i informacje o przebiegu pracy posłużą do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Projekt prowadzony jest przez zespól Global TOP Strategic Research Group for Self-Growing AI Humanoids, kierowany przez doktora Chan Hun Parka. To pierwszy w Korei ośrodek przeznaczony specjalnie do gromadzenia danych dotyczących wykonywania zadań przez roboty humanoidalne. W fabryce pracuje obecnie 12 takich maszyn. Operatorzy sterują nimi zdalnie, zalecając wykonywanie różnych czynności. Ruchy maszyn są rejestrowane i analizowane, podobnie jak informacje związane z realizowanymi zadaniami. Następnie dane te są wykorzystywane podczas trenowania sztucznej inteligencji. Zbierane są dane nie tylko o ruchach poszczególnych kończyn, ale też o czynnościach wymagającyh koordynacji całego ciała.

Podczas uroczytego otwarcia zaprezentowano roboty wykonujące cały szereg czynności. Maszyny wyjmowały przedmioty z lodówki, zajmowały się praniem, układały na sofie elementy wyposażenia domu, pokazano też ich przemysłowe zastosowania, na przykład obslugę przycisków i dźwigni we wnętrzu samochodu. Goście mieli też okazję przyjrzeć się możliwościom KAIROSa, humanoida zbudowanego w Korei Południowej. Pokazał on, jak precyzyjnie manipuluje przedmiotami czy naśladuje ruchy całego ludzkiego ciała.

Systemy sztucznej inteligencji, trenowane na danych z AI Humanoid Data Factory, trafią nastęnie do maszyn, na których będą testowane. W trakcie tych testów zbierane będą kolejne dane, które wrócą do procesu treningowego. Powstanie zamknięty cykl uczenia, a modele będą stopniowo doskonalone na podstawie doświadczeń zdobywanych przez roboty podczas rzeczywistej pracy.

© KIMM © KIMM © KIMM © KIMM © KIMM © KIMM

W ten sposób ma powstać sztuczna inteligencja, która będzie rozumiała polecenia, interpretowała otoczenie i samodzielnie wykonywała zadania. KIMM będzie stopniowo zwiękaszało liczbę robotów pracujących w ośrodku oraz powiększało katalog zadań wykorzystywanych do gromadzenia danych.

Korea Południowa chce uniezależnić się od zagranicznych zbiorów danych i modeli sztucznej inteligencji. Ma to przyspieszyć rozwój krajowych technologii humanoidalnych i wzmocnić konurencyjność koreańskiego przemysłu. Od końca 2027 roku KIMM zamierza stopniowo udostępniać swoją infrastrukturę krajowym przedsiębiorstwom, uczelniom i instytucjom badawczym.