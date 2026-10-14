Ważne metale mogą zachować plastyczność nawet w -250 stopni Celsjusza

W temperaturze -253 stopni Celsjusza liczne metale staje się kruche. Pod obciążeniem nie odkształcają się, a rozsypują. Międzynarodowy zespól naukowy, w tym David H Cook oraz Xiaoyu Chen z University of California, Berkeley i Dong Liu z University of Oxford opisał na łamach Nature dwa stopy, które nawet w takich warunkach zachowują zdolność do trwałego odkształcania.

Uczeni przyjrzeli się stopowi niobu, tantalu, tytanu i hafnu oraz stopowi niobu i tytanu. Oba mają strukturę krystaliczną bcc, w której atomy tworzą układ przypominający sześcian z dodatkowym atomem w środku. Metale o takiej budowie poniżej pewnej temperatury traci plastyczność. To poważny problem przy projektowaniu elementów pracujących w skrajnych warunkach.

Metale odkształcają się dzięki przemieszczaniu dyslokacji, czyli liniowych defektów w uporządkowanej sieci atomów. To tak, jakbyśmy przesuwali fałdę po dywanie. W materiałach bcc ruch niezwykle ważnych dyslokacji jest silnie uzależniony od temperatury. Na mrozie ruch ten staje się trudniejszy, może pojawić się pęknięcie, co powoduje utratę możliwości odkształcania się i rozpraszania energii.