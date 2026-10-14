14 października 2026
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Ważne metale mogą zachować plastyczność nawet w -250 stopni Celsjusza
Ważne metale mogą zachować plastyczność nawet w -250 stopni Celsjusza
© Liana S, Unsplash

W temperaturze -253 stopni Celsjusza liczne metale staje się kruche. Pod obciążeniem nie odkształcają się, a rozsypują. Międzynarodowy zespól naukowy, w tym David H Cook oraz Xiaoyu Chen z University of California, Berkeley i Dong Liu z University of Oxford opisał na łamach Nature dwa stopy, które nawet w takich warunkach zachowują zdolność do trwałego odkształcania.

Uczeni przyjrzeli się stopowi niobu, tantalu, tytanu i hafnu oraz stopowi niobu i tytanu. Oba mają strukturę krystaliczną bcc, w której atomy tworzą układ przypominający sześcian z dodatkowym atomem w środku. Metale o takiej budowie poniżej pewnej temperatury traci plastyczność. To poważny problem przy projektowaniu elementów pracujących w skrajnych warunkach.

Metale odkształcają się dzięki przemieszczaniu dyslokacji, czyli liniowych defektów w uporządkowanej sieci atomów. To tak, jakbyśmy przesuwali fałdę po dywanie. W materiałach bcc ruch niezwykle ważnych dyslokacji jest silnie uzależniony od temperatury. Na mrozie ruch ten staje się trudniejszy, może pojawić się pęknięcie, co powoduje utratę możliwości odkształcania się i rozpraszania energii.

Autorzy badań sprawdzili, jak oba stopy zachowują się przy rozciąganiu w temperaturze 20 kelwinów. Stwierdzili, że w stopie czteroskładnikowym granica plastyczności, poza którą rozpoczyna się trwałe odkształcenie, wynosi 937 MPa przy 77 K i 939 MPa przy 20 K. Czyli praktycznie nie nie zmienia się w temperaturze od -196 do -253 stopni Celsjusza. Materiał był więc nadal znacznie odporny na pękanie.

Badania mikroskopowe pokazały, że niewielkie obszary sieci krystalicznej zmieniały orientację tak, że układ ich atomów przypominał lustrzane odbicie sąsiadów. Jednocześnie pojawia się specyficzna faza krystaliczna, zwana fazą omega. Na granicy tych lustrzanych odbić i fazy omega powstają nowe dyslokacje, które umożliwiają dalsze odkształcanie materiału.

Metale i stopy o strukturze bcc mają duże znaczenie techniczne. Do tej grupy należy żelazo, wolfram, molibden, niob czy tantal. Problem ich kruchości ma olbrzymie znaczenie dla transportu, energetyki czy zastosowań konstrukcyjnych. Wspomniana tutaj praca pokazuje, w którym kierunku mogą iść badania, by poradzić sobie z jedną z ważnych słabości tej grupy materiałów.

Po szczegóły zapraszamy do artykułu Competing mechanisms toughen bcc binary and medium-entropy alloys at 20 K.

Źródło: Nature

Tagi: temperatura, metal, kruche pękanie, plastyczność, kruchość
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Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

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