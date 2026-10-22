Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?

Płytka nazębna to złożona społeczność mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchni zębów. Żyjące w niej bakterie wykorzystują cukry z pożywienia, produkując przy tym kwasy. Jeśli takie zakwaszenie powtarza się często, sprzyja utracie minerałów ze szkliwa i rozwojowi próchnicy. Naukowcy z University of Illinois Chicago odkryli, że po kontakcie z czystym sokiem żurawinowym drobnoustroje wolniej się namnażały i wytwarzały mniej kwasów.
Christine D. Wu i jej zespół z College'u Stomatologii zwrócili uwagę na żurawinę ze względu na zawarte w niej polifenole, przede wszystkim proantocyjanidyny. Wcześniejsze badania wskazywały, że związki te mogą utrudniać bakteriom przyczepianie się do powierzchni i tworzenie biofilmu. Mogą też ograniczać działanie enzymów uczestniczących w tworzeniu struktury biofilmu.
Uczone zaangażowały do badań ośmioro dorosłych w wieku 18–64 lat i czternaścioro dzieci w wieku 7–12 lat. Do eksperymentów wykorzystano dostępne komercyjnie produkty: stuprocentowy sok żurawinowy bez dodatku cukru, napój słodzony zawierający 27% soku oraz wodę. Uczestnicy podczas kolejnych wizyt otrzymywali różne napoje, a między etapami zachowywano trzydniowe przerwy. Przed każdą wizytą uczestnicy przez co najmniej dobę nie myli zębów, a od poprzedniego wieczoru nie jedli i pili tylko wodę.
Najpierw pobierano płytkę nazębną z jednej strony jamy ustnej. Następnie badani przyjmowali trzy porcje napoju po 10 mililitrów. Każdą z nich przez 30 sekund rozprowadzali w ustach, a następnie połykali. Pół godziny później pobierano płytkę z drugiej strony.
Następnie w laboratorium oceniano wzrost bakterii i produkcję kwasów. Próbki przygotowywano tak, by miały porównywalną wyjściową ilość materiału, dodawano sacharozę i prowadzono pomiary po 2 oraz 4 godzinach.
Okazało się, że po czterech godzinach hodowli wzrost bakterii z próbek pobranych po wypiciu czystego soku był średnio o 44% mniejszy u dorosłych i 33% mniejszy u dzieci niż w próbkach sprzed jego spożycia. Ograniczona była też produkcja kwasów. W przypadku napoju żurawinowego i wody nie wykazano takich różnic.
Trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę, że sok żurawinowy jest bardzo kwaśny. Fakt, że ogranicza on produkcję szkodliwych kwasów przez bakterie, nie oznacza, że sam jest obojętny dla szkliwa. Badanie nie sprawdzało długotrwałych skutków jego picia na zęby.
Z artykułem In vivo exposure to cranberry juice suppresses dental plaque regrowth and acid production in adults and children: a PGRM study można zapoznać się na łamach Scientific Reports.
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