Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?

Płytka nazębna to złożona społeczność mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchni zębów. Żyjące w niej bakterie wykorzystują cukry z pożywienia, produkując przy tym kwasy. Jeśli takie zakwaszenie powtarza się często, sprzyja utracie minerałów ze szkliwa i rozwojowi próchnicy. Naukowcy z University of Illinois Chicago odkryli, że po kontakcie z czystym sokiem żurawinowym drobnoustroje wolniej się namnażały i wytwarzały mniej kwasów.

Christine D. Wu i jej zespół z College'u Stomatologii zwrócili uwagę na żurawinę ze względu na zawarte w niej polifenole, przede wszystkim proantocyjanidyny. Wcześniejsze badania wskazywały, że związki te mogą utrudniać bakteriom przyczepianie się do powierzchni i tworzenie biofilmu. Mogą też ograniczać działanie enzymów uczestniczących w tworzeniu struktury biofilmu.

Uczone zaangażowały do badań ośmioro dorosłych w wieku 18–64 lat i czternaścioro dzieci w wieku 7–12 lat. Do eksperymentów wykorzystano dostępne komercyjnie produkty: stuprocentowy sok żurawinowy bez dodatku cukru, napój słodzony zawierający 27% soku oraz wodę. Uczestnicy podczas kolejnych wizyt otrzymywali różne napoje, a między etapami zachowywano trzydniowe przerwy. Przed każdą wizytą uczestnicy przez co najmniej dobę nie myli zębów, a od poprzedniego wieczoru nie jedli i pili tylko wodę.