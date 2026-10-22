22 października 2026
Wiadomości
Owoce żurawiny w słoiku i na stole
Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?
Owoce żurawiny© Rasa Kasparaviciene, Unsplash

Płytka nazębna to złożona społeczność mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchni zębów. Żyjące w niej bakterie wykorzystują cukry z pożywienia, produkując przy tym kwasy. Jeśli takie zakwaszenie powtarza się często, sprzyja utracie minerałów ze szkliwa i rozwojowi próchnicy. Naukowcy z University of Illinois Chicago odkryli, że po kontakcie z czystym sokiem żurawinowym drobnoustroje wolniej się namnażały i wytwarzały mniej kwasów.

Christine D. Wu i jej zespół z College'u Stomatologii zwrócili uwagę na żurawinę ze względu na zawarte w niej polifenole, przede wszystkim proantocyjanidyny. Wcześniejsze badania wskazywały, że związki te mogą utrudniać bakteriom przyczepianie się do powierzchni i tworzenie biofilmu. Mogą też ograniczać działanie enzymów uczestniczących w tworzeniu struktury biofilmu.

Uczone zaangażowały do badań ośmioro dorosłych w wieku 18–64 lat i czternaścioro dzieci w wieku 7–12 lat. Do eksperymentów wykorzystano dostępne komercyjnie produkty: stuprocentowy sok żurawinowy bez dodatku cukru, napój słodzony zawierający 27% soku oraz wodę. Uczestnicy podczas kolejnych wizyt otrzymywali różne napoje, a między etapami zachowywano trzydniowe przerwy. Przed każdą wizytą uczestnicy przez co najmniej dobę nie myli zębów, a od poprzedniego wieczoru nie jedli i pili tylko wodę.

Najpierw pobierano płytkę nazębną z jednej strony jamy ustnej. Następnie badani przyjmowali trzy porcje napoju po 10 mililitrów. Każdą z nich przez 30 sekund rozprowadzali w ustach, a następnie połykali. Pół godziny później pobierano płytkę z drugiej strony.

Następnie w laboratorium oceniano wzrost bakterii i produkcję kwasów. Próbki przygotowywano tak, by miały porównywalną wyjściową ilość materiału, dodawano sacharozę i prowadzono pomiary po 2 oraz 4 godzinach.

Okazało się, że po czterech godzinach hodowli wzrost bakterii z próbek pobranych po wypiciu czystego soku był średnio o 44% mniejszy u dorosłych i 33% mniejszy u dzieci niż w próbkach sprzed jego spożycia. Ograniczona była też produkcja kwasów. W przypadku napoju żurawinowego i wody nie wykazano takich różnic.

Trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę, że sok żurawinowy jest bardzo kwaśny. Fakt, że ogranicza on produkcję szkodliwych kwasów przez bakterie, nie oznacza, że sam jest obojętny dla szkliwa. Badanie nie sprawdzało długotrwałych skutków jego picia na zęby.

Z artykułem In vivo exposure to cranberry juice suppresses dental plaque regrowth and acid production in adults and children: a PGRM study można zapoznać się na łamach Scientific Reports.

Źródło: University of Illinois at Chicago

Tagi: zęby, bakterie, biofilm, polifenole, żurawina, próchnica
Udostępnij:

Mariusz Błoński

Redaktor KopalniWiedzy, studiował filologię klasyczną i filologię hiszpańską. W wolnych chwilach czyta i odpoczywa w ruchu. Pasjonuje go przyroda, japońskie miecze, historia średniowiecza oraz Krav Maga. Zachwyca go świat dzikich zwierząt, średniowiecznych zabytków i manuskryptów. Marzy o życiu nad Biebrzą oraz o zobaczeniu Rawenny i Brugii — to tak na początek.

Zobacz również
Prosta zmiana diety może obniżać wiek biologiczny. Zaskakująco szybka reakcja organizmu

9/16/2026, 9:32:55 AM

Czytaj więcej
Światło w nocy wpływa na budowę i funkcjonowanie serca?

9/11/2026, 10:32:34 AM

Czytaj więcej
Energetyki i inne słodzone napoje mogą zwiększać ryzyko raka żołądka

9/10/2026, 7:28:46 AM

Czytaj więcej

0 komentarzy

Brak komentarzy. Dołącz do dyskusji na forum.

Skomentuj

Przejdź do forum
Dołącz do nas
Popularne
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata
  • 16.10.2026
Anthropic sprawdzał, czy AI może zainfekować sprzęty domowe
  • 13.10.2026
Oznaki wczesnego alzheimera widoczne w wizytach lekarskich na lata przed diagnozą?
  • 15.10.2026
W wielkim skarbie wikingów znaleziono niezwykłą monetę
mks_vir — sponsor Kopalni Wiedzy
Ostatnie
  • 22.10.2026
Sok żurawinowy może chronić przed próchnicą?
  • 21.10.2026
Nowa forma lodu istnieje w temperaturze tysięcy stopni Celsjusza
  • 21.10.2026
Poznaliśmy pierwszą planetę, która wyzwala rozbłyski na gwieździe
  • 21.10.2026
Badania dzikich ptaków zmieniają paradygmat kosztów podróży
  • 20.10.2026
LLM dla akceleratorów cząstek. CERN i Mistral stworzą Wielki Model Fizyczny
O NAS

Od 2006 roku piszemy o odkryciach, badaniach i pomysłach, które zmieniają nasze rozumienie świata — od astronomii i archeologii po medycynę i technologię. Rzetelnie, w oparciu o publikacje naukowe, bez sensacji.

Więcej o nas →

TAGI
stacja ładowaniaperowskitybliznycholera drobiurekin wąsatyżniwaNYU Langone HealthkarłowatośćPandaX-IIodnoga2021
KONTAKT
  • [adres e-mail]
POPULARNE
  • 13.10.2026
Model AI złożył fałszywe zawiadomienie na policję
  • 11.10.2026
Na zatopionej królewskiej wyspie znaleziono sygnet z wizerunkiem jednego z cudów świata

Copyright © 2026 Kopalnia Wiedzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.