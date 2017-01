W ciągu ostatnich dwóch lat Google nakłonił deweloperów do załatania dziur w 275 000 aplikacjach obecnych w Google Play . W wielu przypadkach koncern musiał zagrozić, że nie pozwoli na umieszczanie w swoim sklepie kolejnych wersji wadliwej aplikacji.

Wymuszanie na kierowcach ścisłego przestrzegania ograniczeń prędkości może spowodować, że drogi staną się mniej bezpieczne. Kierowcy skupiają się bowiem na przestrzeganiu ograniczeń i nie zauważają tego, co dzieje się na drodze

25 stycznia 2017, 14:31

Podczas ekspedycji 2016 Exploration of the Marianas na głębokości 4826 m udało się sfilmować żerującą krewetkę z rodziny Stylodactylidae. To prawdopodobnie Bathystylodactylus bathyalis, którą znano dotąd wyłącznie na podstawie pojedynczego uszkodzonego egzemplarza, wyłowionego w 1994 r. z Morza Koralowego.