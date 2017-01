2 stycznia 2017, 07:18

Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows 8 wciąż mogą bezpłatnie zaktualizować je do Windows 10. Co prawda 29 lipca ubiegłego roku upłynął oficjalny termin, w którym Microsoft udostępniał za darmo swój najnowszy OS, wciąż jednak istnieją proste sposoby, by bezpłatnie stać się właścicielem tego systemu. A koncernowi z Redmond najwyraźniej to nie przeszkadza.