Szef Alibaba Cloud zapowiada pokonanie Microsoftu

Szef Alibaba Cloud Simon Hu zapowiada, że w ciągu 2-3 lat będzie to największa, po AWS, chmura na świecie. Chmura należąca do Alibaba Group już w tej chwili jest trzecią – po Amazon Web Services i Microsoft Azure – największą z publicznie dostępnych chmur. Hu twierdzi, że w ciągu najbliższych lat zarządzane przez niego przedsiębiorstwo prześcignie chmurę Microsoftu. Zdaniem chińskiego menedżera, sukces na rynku chmur bardziej zależy od doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą o wielkiej skali niż od technologii. Alibaba i Amazon to wielcy operatorzy internetowi, dlatego też to właśnie oni będą dominowali na rynku chmur.

Mimo, że USA przewodzą światu pod względem rozwoju chmur, to wielki chiński rynek z jego olbrzymim sektorem produkcyjnym i największą populacją na świecie będzie szybko rozwijał coraz dojrzalsze zastosowania dla chmur. W końcu, jak twierdzi Hu, na rynku będą liczyły się tylko przedsiębiorstwa z USA i Chin. Alibaba Cloud skorzysta też na coraz śmielszym wychodzeniu chińskich firm na rynek międzynarodowy oraz na rządowym programie reaktywacji Jedwabnego Szlaku, w ramach którego Państwo Środka chce budować infrastrukturę łączącą je z Azją Środkową, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką.

Alibaba Cloud buduje swoją potęgę na rynku wewnętrznym. Jest już największym chińskim operatorem chmury, a 30% z 500 największych firm działających w Państwie Środka korzysta właśnie z Alibaba Cloud.