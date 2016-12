Amazonowi marzą się powietrzne magazyny

Amazon stara się o patent na wykorzystanie powietrznych magazynów do przechowywania towarów i wysyłania ich do klientów za pomocą dronów. Wniosek patentowy został wypełniony pod koniec grudnia 2014 roku, jednak dopiero teraz zwrócono nań uwagę.

Wniosek patentowy opisuje magazyn (AFC - powietrzne centrum realizacji zamówień) podczepiony pod sterowcem i umieszczony na dużej wysokości nad miastem. Gdy do magazynu nadejdzie zamówienie, wysyłane są drony, które dostarczają paczkę klientowi. Amazon zauważa, że takie rozwiązanie będzie wymagało zużycia przez drony znacznie mniejszej ilości energii niż wówczas, gdy startowałyby one z ziemi. Z magazynu wiszącego nad ziemią na wysokości ok. 14 kilometrów drony docierałyby do klienta lotem ślizgowym, nie zużywając przy tym w ogóle energii lub też zużywając niewielką jej ilość konieczną do skorygowania trasy.

Sam magazyn byłby regularnie zaopatrywany przez pojazdy powietrzne, które dostarczałyby na jego pokład towary, drony, paliwo itp. Pojazdy takie transportowałyby również pracowników AFC.