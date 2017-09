Miasta konkurują o to, gdzie Amazon wybuduje HQ2

Amerykańskie miasta i organizacje regionalne konkurują o to, gdzie powstanie druga kwatera główna Amazona. Przed kilkoma dniami koncern Jeffa Bezosa oznajmił, że ma zamiar otworzyć drugą północnoamerykańską kwaterę swojej firmy. Inwestycja pochłonie co najmniej 5 miliardów dolarów, a pracę w HQ2 znajdzie około 50 000 osób. Nic zatem dziwnego, że wiele władz regionalnych chciałoby przyciągnąć Amazona do siebie.

Źródła zbliżone do burmistrza Chicago Rahma Emanuela zdradziły prasie, że burmistrz kilkukrotnie rozmawiał już w Jeffem Bezosem. Ani Amazon ani władze Chicago nie komentują tych doniesień. Miasto wydało oświadczenie, w którym czytamy, że niezrównana siła robocza Chicago, światowej klasy uniwersytety i łatwy dostęp do całego świata czynią z naszego miast idealne miejsce dla dużych i małych firm. Dlatego też przez ostatnie cztery lata Chicago przewodziło w kraju jako miejsce, do którego przenosiły się korporacje.

Do inwestycji w swoim mieście namawia z kolei Amazona burmistrz Dallas, Mike Rawlings. Wykażemy, że Dallas i okolice to idealne miejsce dla rozwoju biznesu. Amazon już prowadzi tutaj szeroko zakrojone interesy, stwierdził urzędnik. Inwestycją Amazona zainteresowane są też Denver, Baltimore, Boston, Waszyngton, Phoenix czy Pittsburgh.

Ale nie tylko miasta z USA mają nadzieję, że miliardy i nowe miejsca pracy trafią właśnie do nich. Do inwestycji właśnie u nich zachęcają też kanadyjskie Toronto i Vancouver.

Wiadomo, że Amazon chce ustanowić swoją drugą kwaterę w mieście lub na przedmieściach w okolicy których mieszka ponad milion osób. HQ2 ma nie odbiegać od obecnej siedziby głównej Amazona w Seattle. Jest się o co bić. W latach 2010-2016 dzięki Amazonowi gospodarka Seattle zyskała 38 miliardów dolarów, które firma zainwestowała m.in. w budynki czy infrastrukturę. W Seattle Amazon posiada 33 budynki i 24 restauracje o łącznej, a firmowa kwatera główna zajmuje powierzchnię 75 hektarów. W styczniu Amazon oświadczył, że stworzy w USA 100 000 dodatkowych miejsc pracy. Ostatnio firma zamknęła wartą 13,7 miliarda USD transakcję, w ramach której przejęła Whole Foods.