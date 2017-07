Szwedzki reżyser pracuje nad najdłuższym filmem świata

W 2020 r. szwedzki reżyser Anders Weberg chce w spektakularny sposób zakończyć swoją karierę. Za 3 lata na wszystkich kontynentach naraz ma zostać wyświetlony jego film pt. Ambiancé. Będzie trwać 720 godzin (równo 30 dni) i po jednorazowej projekcji wszystkie jego kopie zostaną zniszczone.

Nie należy się spodziewać trzymającej w napięciu akcji, a tym bardziej nagłych jej zwrotów, bo jak mówi sam Weberg, scenariusz po prostu nie istnieje. Reżyser uwiecznia grę światła i później pracuje nad ujęciami na komputerze. Układam je i przekładam, by uzyskać strumień reprezentujący emocje, które próbuję przekazać. Wykorzystuję do tego Adobe After Effects [program do tworzenia efektów specjalnych i kompozycji].

By ustanowić nowy rekord długości filmu, Weberg musi pokonać Modern Times Forever - duńską produkcję z 2011 r. autorstwa grupy Superflex. Trwa ona 240 godzin i przedstawia zmieniający się pod wpływem pogody i mijających lat budynek Stora Enso w Helsinkach.

Teoretycznie rekord już został ustanowiony, bo w zeszłym roku Weberg poinformował, że ma 400 godzin Ambiancé. By zrealizować cel, muszę kończyć co najmniej godzinę edytowanego filmu tygodniowo. To oznacza, że tydzień w tydzień potrzebuję 7-8 godzin surowego materiału.

Podsycając ciekawość publiczności, Weberg od 2014 r. prezentuje trailery. Pierwszy był "krótki", zaledwie 72-min, i już zniknął z Sieci, więc w zeszłym roku Szwed wypuścił trailer trwający 7 h 20 min. Ostatnia próbka, która ma się ukazać w 2018 r., będzie trwać już 72 godziny.

W Ambiancé przewidziano role dla aż 100 aktorów. Z niektórymi reżyser pracował w przeszłości, inni zagrają tylko w tym filmie. Nie wydaje się jednak, by pojawiły się jakieś dialogi. W nakręconych dotąd 400 godzinach ich nie ma i niewiele wskazuje, by miało się to zmienić. Wg Webera, we współczesnym kinie dialogi są nadużywane, a tak naprawdę nie są konieczne do przekazania komunikatu odbiorcom.

W trailerze z 2016 r. występują Stina Pehrsdotter i Niclas Hallberg, a ścieżkę dźwiękową napisał niemiecki kompozytor Martin Juhls.