Apple pobije rekord Microsoftu?

Jeśli rządowi USA uda się uchwalić nową reformę podatkową, wielkim wygranym może być Apple. Kapitalizacja firmy ciągle się zwiększa, a jeśli uwzględnimy ewentualne wprowadzenie reformy, to to w przyszłym roku rynkowa kapitalizacja Apple'a może przekroczyć bilion dolarów.

Obecnie za rekordzistę pod względem rynkowej kapitalizacji uznawany jest Microsoft. W grudniu 1999 roku cena akcji firmy zbliżyła się do 120 USD, co biorąc pod uwagę liczbę akcji oznaczało, że rynek wycenia wartość przedsiębiorstwa na 618,9 miliarda USD. Co prawda Apple niejednokrotnie było wyceniane wyżej, a 31 sierpnia bieżącego roku pobiło swój rekord wyceny osiągając kapitalizację rzędu 847,1 miliarda USD, jednak musimy też wziąć pod uwagę inflację, czyli spadek wartości pieniądze. Jeśli ją uwzględnimy, to rynkowym rekordzistą pozostaje Microsoft, gdyż w przeliczeniu na obecną wartość dolara jego kapitalizacja z grudnia 1999 sięgnęła 1,027 biliona USD. Obecnie rynek wycenia wartość Microsoftu na 587,6 miliarda USD.

Apple jest jednak na najlepszej drodze do pobicia rekordu firmy z Redmond. Od pięciu lat w każdym praktycznie kwartale jest najwyżej na świecie wycenianą spółką giełdową.

Analityk Amit Daryanani z RBC Capital Markets uważa, że biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Apple'a i zakładając, że administracji prezydenta Trumpa uda się wprowadzić reformę podatkową, to w roku podatkowym 2018 wartość akcji Apple'a mogłaby wzrosnąć dodatkowo o 4-4,5 dolara, co oznaczałoby wycenę na poziomie biliona dolarów.

Zarówno administracja prezydencka jak i Kongres przywiązują wielką wagę do reformy podatkowej. Jest ona tym ważniejsza, że nie udało się znacząco zmienić krytykowanej przez Republikanów ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Obamacare).

Nowa ustawa podatkowa przewiduje zmniejszenie podatków korporacyjnych. Wielkie przedsiębiorstwa będą mogły odpisywać inwestycje kapitałowe od podstawy opodatkowania, zmniejszone zostaną także podatki od gotówki przechowywanej za granicą.

Nie wiadomo jednak, czy przewidywania analityka się sprawdzą, gdyż wciąż nie jest pewne, jaki ostatecznie kształt przybierze reforma. Darynani na potrzeby własnych obliczeń założył pewne wartości. Szczególnie ważny będzie poziom opodatkowania gotówki przechowywanej za granicą.

Na koniec ubiegłego kwartału zapasy gotówki Apple'a wynosiły aż 261,5 miliarda USD, z czego 94% było przechowywane za granicą. Jeśli zmiany podatkowe okażą się korzystne dla Apple'a to, jak uważa analityk, koncern mógłby sprowadzić do USA około 219 miliardów dolarów, część z tych pieniędzy wykorzystać do wykupienia własnych akcji, a część zachować na poczet przyszłych inwestycji w fabryki czy przejęcia innych przedsiębiorstw.

Jedno jest pewne, jeśli kapitalizacja Apple'a przekroczy bilion dolarów, natychmiast się o tym dowiemy.