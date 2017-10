Arctic Apple - jabłko, które nie brązowieje po uszkodzeniu

Arctic Apples to 1. na świecie jabłka, które nie brązowieją po przecięciu czy obiciu. Powstały w laboratoriach kanadyjskiej firmy Okanagan Specialty Fruits. Można je kupić w wybranych sklepach.

Normalnie, gdy tkanka roślinna zostanie przecięta lub w inny sposób uszkodzona mechanicznie, enzym oksydaza polifenolowa (ang. polyphenol oxidase, PPO) inicjuje reakcję prowadzącą do brązowienia miąższu.

Prędkość i stopień brązowienia przez różne odmiany jabłek zależą od zawartości PPO. Dzięki znacząco obniżonej zawartości PPO Arctic Apple nie ciemnieje nawet parę dni po pokrojeniu. Przedstawiciele Okanagan Specialty Fruits twierdzą, że dzięki temu spożycie jabłek wzrośnie i mniej owoców będzie się marnować.

Neil Carter i jego żona Louisa poświęcili 20 lat na opracowanie Arctic Apples. Pierwszą partię niebrązowiejących Golden Delicious i Granny Smith (Arctic Golden i Arctic Granny) posadzili w 2003 r. Wtedy rozpoczęły się testy, które miały potwierdzić, że owoce nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi amerykańskiemu Departamentowi Rolnictwa, nowe jabłonie rosną i zachowują się jak te tradycyjne, a owoce mają ten sam skład, co oryginał (różnią się od niego wyłącznie zawartością PPO). Brak enzymatycznego brązowienia ma, poza walorami estetycznymi, jeszcze jeden plus: nie dochodzi bowiem do towarzyszącego mu "wyczerpywania" zasobów, czyli witaminy C oraz przeciwutleniaczy.

Inżynierowie z Okanagan Specialty Fruits mogli zrobić swoje, bo w 2010 r. ktoś inny zmapował genom jabłoni domowej odmiany Golden Delicious. Zidentyfikowanie genów PPO pozwoliło wyłączyć ekspresję za pomocą wyciszenia genu. Zabieg te niemal całkowicie eliminuje produkcję PPO, dlatego jabłka [Arctic] nie brązowieją. Wg specjalistów z kanadyjskiej firmy, PPO nie spełnia żadnej funkcji poza zniechęcaniem ludzi do jedzenia już parę minut od pokrojenia. Postrzegamy to bardziej jako udogodnienie niż manipulację genetyczną. Uważamy, że konsumenci są bardziej niż gotowi na jabłka, które nie brązowieją.

Odpierając zarzuty, przedstawiciele Okanagan Specialty Fruits wyjaśniają, że Arctic Apples [Golden, Granny i Fuji] psują się ostatecznie jak inne jabłka. Ponadto brązowieją w wyniku zakażeń grzybami bądź bakteriami. Ponieważ zmiana koloru sygnalizuje ważne procesy, w przypadku jabłek Arctic łatwiej ocenić jakość owoców.

Sprzedawane w wybranych amerykańskich sklepach pokrojone w plasterki Arctic Golden nie mają, wg producenta, posmaku związanego z popularnymi zabiegami zapobiegającymi brązowieniu.