Uczeń podstawówki ocalił Atelopus ignescens przed wyginięciem

Uczeń szkoły podstawowej odnalazł w Ekwadorze żabę, o której sądzono, że wyginęła przed 30 laty. Dzięki niemu gatunek ma szansę na odrodzenie, gdyż naukowcy prowadzą skuteczny projekt jego rozmnażania w niewoli.

Kolorowe płazy z gatunku Atelopus ignescens były niegdyś tak rozpowszechnione, że wchodziły ludziom do domów. Bawiły się z nimi dzieci, a żaby wykorzystywano w tradycyjnej medycynie. Nagle, w ciągu kilku lat, gatunek zniknął. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego zmiany klimatyczne oraz choroba grzybicza. Gatunek ten był tak rozpowszechniony, że nigdy nie sądziliśmy, by mógłby wyginąć, mówi Luis Coloma z Centrum Badań i Ochrony Płazów Jambatu. Jednak żaba zniknęła z ekwadorskiego krajobrazu i w końcu została uznana za wymarłą.

W 2016 roku Centrum Jambatu zaoferowało nagrodę w wysokości 1000 dolarów za znalezienie żyjącej Atelopus ignescens. Pomysłodawcy nagrody chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem ginących płazów, gdyż nie wierzyli, by ktoś odnalazł gatunek uznany za wymarły.

A jednak się udało. Pewien chłopiec i jego rodzina znaleźli niewielką kolonię Atelopus ignescens, pomogli w przetrwaniu gatunku i sfinansowali edukację chłopca.

Dla naukowców rozpoczął się okres ciężkiej pracy. Musieli przenieść 43 żaby ze środowiska naturalnego do laboratorium i nakłonić je do rozmnażania się. Przez kilkanaście miesięcy żaby łączyły się w pary ale nie składały jaj. Zdecydowaliśmy się więc na przeniesienie ich z laboratorium do ogrodzonego terenu na zewnątrz. I w końcu zobaczyliśmy jaja. Czuliśmy się jak Thomas Edison gdy żarówka zaświeciła się po raz pierwszy. To było coś wyjątkowego – mówi Coloma. Z jaj wykluły się kijanki, które są silne i szybko rosną.

Osiągnięciem kolegów z Ekwadoru jest zachwycony Alessandro Catenazzi z Southern Illinois University. Zauważa on, że w ostatnich kilku latach udało się ponownie odkryć niejeden gatunek żaby uznany za wymarły. Przypomina jednak, że populacja Atelopus ignescens wciąż jest mała, a więc narażona na wyginięcie. Laboratoria, w których ratowane są ginące gatunki, pomimo że kosztowne w utrzymaniu, po raz kolejny dowiodły swojej przydatności.

Andrew Gray z Univerfsity of Manchester stwierdził, że rozmnażanie w niewoli to kluczowy element uratowania wielu gatunków płazów, które mogą zostać zmiecione z powierzchni Ziemi kolejną falą chorób czy najmniejszymi zmianami klimatycznymi w ich środowisku naturalnym. Doświadczenia naukowców z Ekwadoru pomogą ratować płazy na całym świecie. Cloma testuje różne typy pożywienia dla kijanek. Będziemy się od nich uczyć, a to ułatwi nam żywienie kijanek naszych własnych płazów, którym zagraża wyginięcie, stwierdził Grey.