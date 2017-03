Czas ani szabrownicy nie dali mu rady

W Muzeum Narodowym Afganistanu będzie można wkrótce podziwiać doskonale zachowaną figurę Buddy. Znaleziono ją w 2012 r. na stanowisku Mes Aynak w prowincji Lowgar. Gdy chińskie konsorcjum rozpoczęło kopanie olbrzymiej kopalni miedzi, okazało się, że kiedyś znajdował się tu klasztor o powierzchni 4 km2.

Naukowcy podkreślają, że od III-V w. figurę skrywały warstwy osadów. W momencie odkrycia była prawie cała. Nadal miała głowę, co jest rzadkie - wyjaśnia Ermano Carbonara, włoski renowator. Budda stał w centrum niszy udekorowanej malowanymi kwiatami, która znajdowała się w samym centrum obszaru wykorzystywanego do modlitwy. By chronić zabytek, lepiej go było zabrać ze stanowiska. Glinę na statuę pozyskiwano z rzeki Mes Aynak, co oznacza dużą wrażliwość na wilgoć. Wystarczyłaby noc deszczu i byłoby po wszystkim.

Jak dodaje Carbonara, szczegóły twarzy, czarne loki koka, zaróżowione policzki i ciemnoniebieskie oczy wskazują na dużą maestrię rzemieślniczą.

Głowa Buddy to część rzeźby najbardziej ceniona na czarnym rynku. Znaleźliśmy masę bezgłowych figur. Gdybyśmy zostawili rzeźbę z Mes Aynak tam, gdzie była, nie zachowałaby swojej głowy na długo - opowiada Julio Bendezu, dyrektor DAFA (francuskiej rządowej misji archeologicznej w Afganistanie). Głowa statui i tak odpadła, co mogło być skutkiem błędu archeologa albo wskazówką, że ktoś już podjął próbę jej nielegalnego pozyskania.

Po dotarciu do Kabulu włosko-francusko-afgański zespół zamocował głowę na nowo. Buddę ustawiono we wnęce razem z jedną z dwóch towarzyszących mu oryginalnie postaci (specjaliści sądzą, że mogli to być mnisi albo patroni). Druga rzeźba także dotarła już do stolicy i za jakiś czas dołączy do reszty.

Podczas renowacji konserwatorzy mogli zbadać wnętrze figury ze słomy i drewna. Jak mówią, widoczne były wpływy greckie (armia Aleksandra Macedońskiego dotarła tu ok. 330 r. p.n.e.).

Na początku tygodnia statua została przewieziona z warsztatów DAFA do Muzeum w eskorcie wojska.