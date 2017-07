Miał zostać zniszczony, a odkrywa tajemnice Piktów

7 godz. temu | Humanistyka

Fort Piktów, o którym sądzono, że został zniszczony w XIX wieku, odsłonił tajemnice, których archeolodzy nie spodziewali się znaleźć. Naukowcy z University of Aberdeen, którzy nadzorują prace wykopaliskowe w Burghead Fort w pobliżu Lossiemouth in Moray, mają nadzieję, że przed nimi kolejne fascynujące odkrycia.

Piktowie zamieszkiwali wschodnią i północną Szkocję. Zdaniem ekspertów Burghead Fort odgrywał ważną rolę w tamtejszym królestwie Piktów istniejącym w latach 500-1000. Już w XIX wieku w Burghead Fort znaleziono ważne zabytki, jak np. Burghead Bull czy studnię. Jednak aż do teraz specjaliści byli przekonani, że pozostałości fortu zostały zniszczone, gdy w XIX wieku na jego miejscu postawiono budynki. Gdy jednak w 2015 roku rozpoczęto wykopaliska, okazało się, że nie wszystko utracono.

Eksperci wykopali na przykład pozostałości długiego domu. Jako, że o architekturze Piktów niewiele wiemy, zabytek przynosi cenne informacje zarówno o architekturze mieszkaniowej Piktów, jak i o funkcjonowaniu dużych fortów. W warstwach podłogi domu natrafiono na anglosaską monetę z czasów Alfreda Wielkiego, co umożliwiło dokładniejsze datowanie fortu. Moneta pochodzi z drugiej połowy IX wieku, z okresu najazdów Wikingów, które doprowadziły do znacznych zmian w społeczności Piktów.

Od zawsze sądziliśmy, że w Burghead nie pozostało nic ciekawego, że wszystko zostało zniszczone w XIX wieku, ale okazało się, że nikt tak naprawdę nie sprawdził, co przetrwało wewnątrz fortu. Ale pod pozostałościami z XIX wieku zaczęliśmy odkrywać znaczące piktyjskie artefakty. Wygląda na to, że znaleźliśmy długi dom. To ważne odkrycie, gdyż Burghead prawdopodobnie był jedną z kluczowych siedzib królewskich w północnej części kraju Piktów i zrozumienie natury tego fortu jest kluczowe dla zrozumienia sposobu sprawowania władzy, mówi doktor Gordon Noble z University of Aberdeen.

Na jednym z końców budynku znajduje się ładny kamienny kominek, a znaleziona moneta potwierdza, że fort był używany do końca okresu wyznaczonego dotychczasowym datowaniem. Jest ona interesująca również dlatego, że pokazuje, iż mieszkańcy fortu prowadzili handel długodystansowy. Wywiercono w niej dziurę, prawdopodobnie po to, by ją ze soba nosić, co sugeruje, że mieszkańcy fortu, w czasach gdy gospodarka opierała się na wymianie towarowej, dosłownie nosili na sobie swoje bogactwo. Ogólnie rzecz biorąc nasze dotychczasowe odkrycia sugerują, że w Burghead możemy znaleźć jeszcze wiele cennych informacji na temat Piktów mieszkających tam w bardzo ważnym okresie, w czasach, gdy osadnicy ze Skandynawii umacniali swą władzę nad Szetlandami i Orkadami i przeprowadzali ataki na Szkocję, dodaje uczony.