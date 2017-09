Hakerzy zagrozili ponad 2 milionom użytkowników CCleanera

3 godz. temu | Bezpieczenstwo IT

Hakerzy zainfekowali popularne oprogramowanie CCleaner i zyskali możliwość przejęcia komputerów i smartfonów używanych przez ponad 2 miliony osób. Bezpłatny CCleaner to niezwykle popularne narzędzie do zarządzania systemem. Pozwala na usunięcie plików tymczasowych, zoptymalizowanie wydajności systemu czy zarządzenia zainstalowanymi aplikacjami. Program jest pobierany nawet 5 milionów razy w ciągu tygodnia.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa z należącej do Cisco firmy Talos zauważyli, że hakerzy wykorzystali serwery firmy Avast, z których rozprowadzany był CCleaner 5.33 i przez jakiś czas wraz z instalatorem CCleanera udało im się dostarczać szkodliwego programowanie. Avast został poinformowany o problemie i firma mogła podjąć odpowiednie kroki.

Firma Piriform, producent CCleanera, potwierdziła, że hakerzy zaatakowali edycje CCleaner 5.33.6162 oraz CCleaner Cloud 1.07.3191. Firma informuje, że zainfekowany CCleaner został pobrany przez 2,27 miliona użytkowników, a CCleaner Cloud przez około 5000 osób. Posiadacze wspomnianych edycji powinni zainstalować ich nowsze wersje. Piriform informuje, że we współpracy z amerykańskimi organami ścigania doprowadziła do zamknięcia serwera, do którego miał być przekierowywany ruch z zainfekowanych komputerów.