Po raz pierwszy od 2014 roku rośnie emisja CO2

W bieżącym roku po raz pierwszy od roku 2014 wzrośnie emisja dwutlenku węgla i to od razu o 2%. Główną przyczyną jest zwiększone zużycie węgla w Chinach. To zła wiadomość, gdyż przez trzy lata, pomimo światowego wzrostu gospodarczego, udało się utrzymać emisję CO 2 na stałym poziomie.

Naukowcy skupieni wokół Global Carbon Project przedstawili wyniki swoich najnowszych badań podczas spotkania klimatycznego ONZ w Bonn. Jeśli wykonane przez nich analizy są prawidłowe, to w roku 2017 ludzkość wyemituje do atmosfery rekordową ilość 41 miliardów ton CO2. Nie jesteśmy zbytnio zaskoczeni samym wzrostem emisji, ale jego rozmiarami już tak. Jeśli taki skok powtórzy się w 2018 roku to będę bardzo rozczarowana, mówi Corinne Le Quere, klimatolog z University of East Anglia, współautorka analizy.

Do ustabilizowania się poziomu emisji w latach 2014-2016 przyczyniło się kilka zjawisk, takich jak spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, coraz powszechniejsze użycie gazu łupkowego w USA oraz rozwój na całym świecie alternatywnych źródeł energii.

Najnowsza analiza wskazuje, że w bieżącym roku emisja dwutlenku węgla w USA zmniejszy się o 0,4%, a w UE o 0,2%. To wolniejszy spadek niż w ostatnich latach. Wzrost emisji w Indiach spowolni do 2%, a to znaczna różnica, gdyż w ostatniej dekadzie indyjska emisja rosła średnio o 6% rocznie. Niestety, sytuację na całym świecie pogorszą Chiny, które odpowiadają za niemal 26% całej emisji. W bieżącym roku w Państwie Środka emisja dwutlenku węgla wzrośnie o 3,5% do 10,5 miliarda don. Głównymi przyczynami wzrostu jest zwiększona produkcja w chińskich fabrykach i zmniejszenie produkcji energii z hydroelektrowni.

W obecnej sytuacji trudno przewidywać, jak będzie wyglądała emisja gazów cieplarnianych w przyszłości. Szczególnie, że coraz większy udział w emisji mają takie kraje jak Indie czy Chiny, które szybko się rozwijają i szybko zmieniają.