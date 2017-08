Zmarł Chantek, sędziwy orangutan posługujący się językiem migowym

Siódmego sierpnia w wieku 39 lat zmarł orangutan Chantek. Był jedną z pierwszych małp, które nauczyły się języka migowego.

Chantek był hybrydą orangutana sumatrzańskiego i borneańskiego. Urodził się w Yerkes National Primate Research Center w Atlancie. Amerykańskiego języka migowego (ALS) nauczyły go Lyn Miles i Ann Southcombe (obie są antropologami).

Samiec znał ok. 150 zmodyfikowanych znaków z ALS, rozumiał też mówiony angielski. Oprócz tego Chantek wykonywał i wykorzystywał narzędzia. Ponoć rozumiał nawet ideę pieniądza.

W wieku 9 miesięcy małpę przeniesiono na Uniwersytet Tennessee, na którym Miles była dyrektorem projektu prymatologicznego. Przez niemal 9 lat samiec mieszkał w specjalnie przystosowanej przyczepie na terenie kampusu. Był tak lubiany przez społeczność akademicką, że jego zdjęcie umieszczano w księgach pamiątkowych. Chantek jednak rósł i coraz trudniej było go utrzymać na przeznaczonym dla niego terenie (zdarzył się nawet wypadek, bo samiec uciekł i schwytał niczego niespodziewającą się studentkę). Uczelnia obawiała się pozwu, orangutan wrócił więc do Yerkes. Siedząc przez 11 lat w małej klatce, zwierzę popadło w depresję, a przez brak ruchu przytyło. Kiedy jego opiekunom zezwolono na wizytę, Chantek cały czas migał, by przynieść kluczyki do samochodu i zabrać go do domu. Ostatecznie w 1997 r. schronienie zapewniło mu Zoo w Atlancie (orangutan miał do dyspozycji wybieg z drzewami).

Chantek chętnie posługiwał się językiem migowym w kontaktach z opiekunami (z biegiem lat stali się mu bardzo bliscy), ale przy obcych pozostawał nieśmiały i wolał inne, bardziej typowe dla małp, formy komunikacji, np. wokalizacje i gesty.

We wrześniu 2016 r. Zoo Atlanta poinformowało, że tutejsi weterynarze wdrożyli procedurę leczenia Chanteka z powodu choroby serca. Dzięki programowi pozytywnych wzmocnień samiec, jako pierwszy orangutan na świecie, zgodził się na wykonanie ekg. bez znieczulenia. Oprócz tego wykonywano mu usg. serca, mierzono ciśnienie i pobierano krew. Orangutan przeszedł na niskosodową dietę.

Ministado Chanteka składało się z 4 osobników: 34-letniej Madu, 2-letniej Keju oraz 10-letniego Dumadiego i 6-letniego Remy'ego.

W wieku 39 lat Chantek był jednym z najstarszych orangutanów z północnoamerykańskiej populacji, nadzorowanej przez Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (AZA) oraz Orangutan Species Survival Plan (SSP).

Sekcja zwłok orangutana zostanie przeprowadzona przez specjalistów z zoo oraz z College'u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Georgii. Jej wyniki poznamy w ciągu kilku tygodni.