W Chinach z Internetu korzysta aż 731 mln osób

Jak poinformowało China Internet Network Information Center (CNNIC), liczba użytkowników Internetu w Chinach sięgnęła w grudniu 2016 r. 731 mln. Przez rok wzrosła aż o 6,2%.

Ważną część ruchu internetowego stanowi e-handel. Nic w tym dziwnego, bo rząd Państwa Środka kładzie nacisk na tzw. projekt "Internet plus", który ma rozszerzać rolę technologii online'owej w ekonomii.

Przez telefony z Siecią łączy się aż 695 mln (95,1%) ludzi. Wg CNNIC, wkład online'owej konsumpcji do produktu krajowego brutto (PKB) jest coraz większy. Liczba Chińczyków korzystających z internetowych systemów płatności sięgnęła w grudniu 475 mln (w porównaniu do 2015 r. oznacza to 14% wzrost).

O sile nabywczej chińskiej ekonomii świadczy fakt, że w listopadzie w jednodniowej promocji Singles' Day na promocyjne zakupy za pośrednictwem serwisu Alibaba tamtejsi obywatele wydali, bagatela, 17,8 mld dol. Już krótko przed 20 wydana kwota wynosiła 102 mln juanów (15 mld dol.), co znacznie przewyższało wydatki z 2015 r. (91,2 mld juanów), a należy pamiętać, że zakupy można było robić jeszcze przez 4 godziny. Nie da się więc ukryć, że amerykańskie Cyber Monday i Black Friday wypadły na tym tle mizernie.