W Chinach powstaje wielkie obserwatorium promieniowania kosmicznego

10 godz. temu | Astronomia/fizyka

Chiny rozpoczęły budowę jednego z największych i najbardziej czułych obserwatoriów promieniowania kosmicznego. Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO) powstaje w prowincji Syczuan na wysokości 4410 metrów nad poziomem morza. Budżet przedsięwzięcia to 180 milionów dolarów. LHAASO będzie poszukiwało źródeł wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego, co pozwoli na badania ewolucji wszechświata i struktur emitujących wysokoenergetyczne promieniowanie oraz przyczyni się do rozwoju fizyki.

Budowa obserwatorium została zatwierdzona w grudniu 2015 roku na posiedzeniu Narodowej Komisji Rozwoju i Reform. Jej ukończenie przewidziano na rok 2021. Chińczycy chcą, by LHAASO stało się jednym z najważniejszych na świecie instrumentów do badania promieniowania kosmicznego.

Promieniowanie to powstaje w przestrzeni kosmicznej, a energia jego cząstek jest większa, niż energia uzyskiwana w najpotężniejszych akceleratorach. Po raz pierwszy promieniowanie kosmiczne zaobserwowano około 100 lat temu. Pracujący w LHAASO naukowcy skupią się szczególnie na promieniowaniu gamma. Za pomocą nowego instrumentu chcą bowiem sprawdzić, jaka jest maksymalna energia promieniowania powstającego w Drodze Mlecznej.