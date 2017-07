Chińska kolej przyspiesza do 350 km/h

Chińskie urzędy zgodziły się na podniesienie maksymalnej prędkości pociągu kursującego na trasie Szanghaj-Pekin do 350 km/h. Chiny unowocześniają obecnie swoją sieć kolejową i tabor. Pociągi i linie kolejowe zostaną udoskonalone tak, by można było poruszać się z prędkością do 350 km/h. Niewykluczone, że w ciągu dwóch lat maksymalna prędkość zostanie podniesiona do 400 kilometrów na godzinę.

Dzięki podniesieniu prędkości na trasie G1 podróż pomiędzy Szanghajem a Pekinem potrwa zaledwie 4 godziny. Obecnie przebycie 1318-kilometrowej trasy trwa 4 godziny i 49 minut, gdyż pociągi nie mogą poruszać się szybciej niż 300 km/h. Gdy zaś prędkość na tej trasie zostanie podniesiona do 400 km/h podróż zajmie 3,5 godziny.

Chiny pracują też nad pociągami zdolnymi do rozwijania prędkości dochodzącej do 600 km/h. Gdy zostaną one uruchomione coraz więcej osób powinno wybierać podróż koleją w miejsce podróży samolotem. Pociąg oferuje większe wygody niż samolot, a bilety są zwykle tańsze.

W ramach przygotowań do zwiększenia prędkości w Chinach trwa zarówno udoskonalanie pociągów Hexie, jak i budowa ich następców, pociągów Fuxing. Fuxing nie tylko są w stanie rozwinąć większą prędkość, ale zużywają przy tym 17% mniej energii i są bardziej przyjazne użytkownikowi. Wyposażono je w łącza Wi-Fi i więcej miejsc do ładowania sprzętu elektrycznego.

Obecnie chińskie koleje korzystają z pociągów zamówionych w Japonii, Niemczech, Francji i Kanadzie. Pociągi zaprojektowane w Chinach pozwolą na zmniejszenie kosztów obsługi. W ciągu kilku lat Chiny zastąpią obecne pociągi składami rodzimej produkcji, mówi profesor Zhao Ting. Według Chińskiej Akademii Nauk o Kolejnictwie nowe modele pociągów będą służyły przez ponad 30 lat, podczas gdy czas pracy dotychczasowych to 20 lat. Pociągi Fuxing mają wysokość 4050 milimetrów, a Hexie 3700 mm. Dzięki nowemu projektowi opory stwarzane przez Fuxing są o 7,5-12,3 procenta mniejsze, zauważalnie niższy jest też poziom hałasu w wagonie, mówi Zhang Bo z Akademii Nauk o Kolejnictwie.

Obecnie w Chinach jest 22 000 kilometrów linii szybkiej kolei, czyli 60% światowej sieci znajduje się w Państwie Środka. Do roku 2025 zasięg szybkiej kolei ma wynieść 38 000 kilometrów.