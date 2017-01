Chiny rezygnują z nowych elektrowni węglowych

Chiny rezygnują z budowy planowanych 85 elektrowni węglowych i zapowiadają przeznaczenie 300 miliardów euro na inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej. Narodowa Urząd Energii poinformował, że w ramach nowego planu pięcioletniego państwo rezygnuje z już prowadzonych prac nad skonstruowaniem nowych elektrowni. Miały one zwiększyć produkcję energii z węgla do 1250 GW, tymczasem rząd w Pekinie zdecydował, że Państwo Środka będzie pozyskiwało z węgla maksymalnie 1100 GW. Ponadto do roku 2020 Chiny zainwestują w energetykę odnawialną 2,5 biliarda juanów (ok. 360 miliardów euro).

Dzięki nowym inwestycjom w sektorze energetyki odnawialnej powstanie ponad 13 milionów nowych miejsc pracy, a do roku 2020 Chiny połowa ze zużywanej przez Chiny energii będzie powstawała w elektrowniach jądrowych, słonecznych, wiatrowych i hydroelektrowniach.

Chiny, które od dłuższego czasu intensywnie rozwijają odnawialne źródła energii, mają obecnie nadmierne moce w elektrowniach węglowych. Działania rządu w Pekinie mają olbrzymie znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem. Chiny i USA są odpowiedzialne za 38% światowej emisji dwutlenku węgla.