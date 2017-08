Chrome z wbudowanym adblockerem już dostępny

6 godz. temu | Technologia

Najnowsza wczesna wersja beta przeglądarki Chrome dla Androida ma wbudowane domyślnie uruchomione oprogramowanie blokujące reklamy. Nowy mechanizm może być początkiem realizacji zapowiedzi Google'a o wprowadzeniu do przeglądarki domyślnego adblockera. Google chce w ten sposób promować inicjatywę "Better Ads", której celem jest eliminowanie z internetu tych reklam, które najbardziej irytują użytkowników i przeszkadzają w odbiorze treści.

'Better Ads' ma wystartować w przyszłym roku. Wówczas Chrome będzie blokował uciążliwe reklamy, a przepuszczał takie, które spełniają warunki określone przez Google'a. Pomimo tego, że adblocker jest domyślnie włączony, użytkownik będzie mógł z łatwością go wyłączyć i dopuścić wszelkie reklamy do wyświetlania. W ramach Better Ads blokowane będą m.in. samodzielnie uruchamiające się reklamy wideo z dźwiękiem, uciążliwe animacje, reklamy pełnoekranowe itp.