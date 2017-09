Chrome zablokuje automatycznie uruchamiające się treści wideo z dźwiękiem

3 godz. temu | Technologia

Google ogłosiło, że w kolejnych wersjach przeglądarki Chrome zaimplementuje mechanizm, który będzie blokował wszystkie automatycznie uruchamiające się treści wideo z dźwiękiem. Wprowadzenie takiej funkcji do Chrome'a było zapowiadane już od pewnego czasu. Tera stało się oficjalnym planem. Nowy mechanizm zagości w Chrome 63, który zadebiutuje w styczniu przyszłego roku.

Treści, które nie zawierają dźwięku oraz takie, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie, nie będą blokowane. Użytkownik wciąż będzie miał możliwość wyłączenia dźwięku dla całych witryn, a ustawienie to będzie obowiązywało we wszystkich sesjach przeglądarki.

Przedstawiciele Google'a mówią, że niespodziewanie włączający się dźwięk na witrynach jest tym elementem, na który najczęściej skarżą się użytkownicy. Jest to tym bardziej uciążliwe, że zużywa zasoby komputera oraz dane w sposób nieprzewidziany przez jego właściciela. W przyszłym roku do Chrome'a ma trafić również mechamizm blokujący niektóre reklamy.