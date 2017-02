Nietknięty grobowiec sprzed 1700 lat to okazja poznania kultur prekolumbijskich

W miejscowości Colima w Meksyku odkryto nietknięty grobowiec sprzed 1700 lat, w którym znajdują się ułożone na sobie kości co najmniej 12 mężczyzn. Grobowiec ma owalny kształt, a jego wymiary to 1,60 metra w osi północ-południe i 2 metry w osi wschód-zachód. Badania ludzkich szczątków ujawniły deformacje czaszek, kości są zdrowe, czego nie można powiedzieć o zębach.

Archeolodzy wyróżnili trzy warstwy pochówku. W drugiej z nich znaleziono cztery ceramiczne obiekty, w tym dwie bogato zdobione antropomorficzne figurki. Ułożono je twarzami w dół, zgodnie z ułożeniem czaszek. Pierwsza z figurek – o wysokości 39 i szerokości 14 centymetrów – przedstawia mężczyznę o mocnej budowie ciała. Jest ona bardzo starannie wykonana. Mężczyzna ma ozdobę głowy przypominającą róg, w rękach trzyma prawdopodobnie siekierę. Naukowcy przypuszczają, że jest to szaman. Druga figurka to przedstawienie kobiety o szerokim torsie, trójkątnej głowie i orlim nosie. Ręce ma skrzyżowane na piersiach, w prawej dłoni trzyma garnek. Wysokość tej figurki to 32 centymetry, a szerokość – 14 cm.

Dwa pozostałe przedmioty to garnek i patelnia.

Obecność tych przedmiotów ofiarnych daje nam wgląd w wierzenia ludzi, którzy w tym czasie zamieszkiwali dolinę Colima - mówi Rafael Platas Ruiz z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii.

Naukowców cieszy przede wszystkim fakt, że grobowiec pozostał nienaruszony przez wieki. Stwarza on rzadką okazję do zbadania kultur prekolumbijskich. Niewykluczone zresztą, że takich grobowców jest więcej. Dolina Colima była zamieszkiwana przez 3000 lat przed przybyciem Hiszpanów. Badany właśnie grobowiec odkryto w centrum miasta podczas przebudowy kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.