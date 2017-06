Controlled Folders lepiej zabezpieczą Windows?

7 godz. temu | Bezpieczenstwo IT

W najnowszej wersji testowej Windows 10 Fall Creators Update Microsoft wprowadził zabezpieczenie o nazwie „Controlled Folders”. Jego działania polega na monitorowaniu działań w folderach wskazanych przez użytkownika i blokowaniu działań podejrzanych.

Nowe zabezpieczenie trafi najpierw do osób z tzw. szybkiego kręgu aktualizacji. Windows 10 Fall Creators Update zostanie udostępniona użytkownikom przed końcem bieżącego roku. Oczywiście nie oznacza to, że będą tam wówczas obecne te same narzędzia, które są aktualnie testowane. Jeszcze wiele może się zmienić, część mechanizmów czy narzędzi zawartych w wersji testowej może nie pojawić się w ostatecznej edycji, mogą za to trafić do niej inne, które jeszcze nie trafiły do testów.

Mechanizm Controlled Folders został dodany do Windows Defendera, wbudowanej w system aplikacji zabezpieczającej. Gdy użytkownik doda wybrany przez siebie folder do listy folderów kontrolowanych, to dostęp do tego folderu będą miały wyłącznie aplikacje, które nie znajdują się na liście blokowanych. Jeśli niezaufana aplikacja spróbuje dokonać modyfikacji w chronionym folderze, zostanie ona zablokowana, a Defender poinformuje użytkownika o problemie. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy mimo to pozwala aplikacji na przeprowadzenie zmian.