Jad ślimaka może okazać się alternatywą dla przeciwbólowych opioidów

2 godz. temu | Medycyna

Conus regius, niewielki ślimak z Morza Karaibskiego, używa trucizny podczas polowania. Być może produkowana przezeń substancja stanie się alternatywą wobec opioidowych środków przeciwbólowych.

Opioidy potrafią uśmierzyć bardzo silny ból, jednak ma to swoją cenę przede wszystkim w postaci rozwoju uzależnienia. Tymczasem jedna z substancji obecna w jadzie Conus regius blokuje ból szlakiem odmiennym od szlaku opioidowego, a przeciwbólowy efekt utrzymuje się nawet po usunięciu wspomnianej substancji z organizmu. Mowa tutaj o RgIA. Badacze z University of Utah wykazali, że receptor nAChR działa jak receptor bólowy, a stworzony przez naukowców RgIA4 jest w stanie go zablokować. W ten sposób znaleziono kolejną, jedną z niewielu, substancji potencjalnie zdolnych do uśmierzania chronicznego bólu. Co ważne eksperymenty na myszach wykazały, że korzystny efekt utrzymuje się długo po zniknięciu substancji przeciwbólowej z organizmu.

RgIA4 nie działa szybko. Do uśmierzenia bólu dochodzi dopiero po 4 godzinach od podania leku. Jednak ból blokowany jest przez co najmniej 72 godziny. Szczególnie interesujące jest tu działanie prewencyjne. Chroniczny ból jest trudny w leczeniu. Ten związek może przede wszystkim zapobiegać pojawieniu się bólu oraz pozwolić na opracowanie nowych terapii u pacjentów, u których ból już się pojawił - mówi profesor psychiatrii Michael McIntosh.

Uczeni chcieli sprawdzić czy związek będzie działał na ludziach. w tym celu stworzyli 20 jego różnych odmian. Okazało się, że RgIA4 idealnie pasuje do receptora nAChR. Następnie przetestowali go na myszach. Zwierzętom podano chemioterapeutyk, który powoduje odczuwanie intensywnego zimna oraz wywołuje znaczną nadwrażliwość na dotyk. Myszy, którym nie podano RgIA4 odczuwały ból. Te, którym lek podano, nie odczuwały go, podobnie jak myszy, które genetycznie zmodyfikowano tak, by brakowało im receptora bólu.

Większość dostępnych obecnie środków przeciwbólowych działa na bardzo ograniczoną liczbę szlaków i nie są one w stanie uśmierzyć chronicznego bólu. RgIA4 działa za pośrednictwem zupełnie nowego szlaku, co otwiera nowe możliwości w leczeniu bólu. Sądzimy, że lek stworzony na podstawie tej substancji może zmniejszyć zapotrzebowanie na opioidy - mówi profesor McIntosh.