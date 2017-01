Barwnik i antena sposobem na zwiększenie pojemności DVD?

Naukowcy z Imperial College London i Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego opisali zjawisko elektro-optyczne, które pozwoli na znaczne zwiększenie gęstości zapisu optycznych nośników danych. Obecnie płyty DVD czy Blu-ray znacznie ustępują pojemnością HDD czy SSD, na których dane zapisywane są za pomocą pola magnetycznego. Mniejsza gęstość zapisu nośników optycznych wynika z ograniczeń nakładanych przez limit dyfrakcyjny. To zjawisko fizyczne polegające na tym, że nie można skupić promienia światła na powierzchni mniejszej niż połowa długości fali tego promienia.

Brytyjsko-rosyjski zespół ominął to ograniczenie potencjalnie zwiększając gęstość zapisu na nośniku optycznym do setek terabajtów na cal kwadratowy. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu organicznego barwnika, azobenzenu, oraz anteny skupiającej światło. Uczeni odkryli, że oświetlenie laserem molekuły azobenzenu znajdującej się w polu elektrycznym powoduje, że molekuła odwraca się. Zmienia to właściwości optyczne molekuły, dzięki czemu może stać się ona nośnikiem informacji. Naukowcy opracowali też metodę wykorzystania nanoanteny do manipulowania molekułami. Nanoantena absorbuje światło lasera i skupia je na miejscu, z którego chcemy odczytać lub w którym chcemy zapisać informacje.

"Dalsze udoskonalenie tej metody pozwoli na osiągnięcie gęstości zapisu liczonej w petabajtach na cal kwadratowy. Innymi słowy standardowy dysk mógłby przechowywać milion razy więcej informacji niż współczesne DVD" - powiedział prowadzący badania profesor Siergiej Kazarian z Imperial College London.