Czy jesteście gotowi na sezon szczepionek? Upewnijcie się, że wasze szczepionki są w dobrych rękach (art. spons.)

29 października 2017, 11:41

Bezpieczeństwo pacjentów powinno być priorytetem w każdej instytucji i firmie, której działalność związana jest z ochroną zdrowia. Zbliża się sezon na zwiększoną ilość szczepień, a co za tym idzie przychodnie, lecznice i szpitale będą przechowywać większą ilość tego cennego materiału w swoich lodówkach. Bardzo ważne jest aby lodówki spełniały rygorystyczne normy temperaturowe, aby materiał przechowywany wewnątrz nie był narażony na skoki temperaturowe, a warunki przechowywania były rejestrowane za pomocą specjalistycznych rejestratorów z pamięcią zapisu.

Firma DANLAB oferuje najwyższej jakości chłodziarki do przechowywania szczepionek renomowanych angielskich firm Labcold oraz Lec Medical. Dodatkowo, aby zapewnić możliwość udokumentowania warunków przechowywania w ofercie firmy są specjalistyczne rejestratory oraz systemy GSM mogące z wyprzedzeniem poinformować użytkownika o nieprawidłowościach temperaturowych, wysyłając SMSy do maksymalnie 8 zaprogramowanych wcześniej numerów telefonów. Urządzenia oferowane przez firmę DANLAB wyróżniają się zaawansowaną technologią i nowoczesnym, przyjaznym designem, większość modeli dostępnych jest „od ręki”, a firma oferuje dodatkowo na Państwa życzenie specjalistyczny montaż oraz szkolenie Państwa Pracowników.

Wybór odpowiedniej chłodziarki farmaceutycznej nie jest łatwym zadaniem. Istotna przy wyborze jest nie tylko cena, ale należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzonego producenta, dostępność do serwisu, dostępność do szkoleń oraz możliwość otrzymania urządzenia zastępczego na czas ewentualnej naprawy. Na życzenie DANLAB może zaoferować urządzenie zastępcze na czas naprawy, a wysoce wykwalifikowany serwis za pomocą wzorcowanych urządzeń może dokonać mapowania komory urządzenia. Zyskujecie Państwo pewność że cenny materiał będzie przechowywany w stabilnych warunkach temperaturowych, bez niepotrzebnych skoków temperatury. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek nawet najmniejszych odchyleń temperatury od normy, może zajść konieczność utylizacji materiału, co z jednej strony naraża na straty przechowywanego materiału a z drugiej na koszty utylizacji - dlatego tak ważne jest aby urządzenia które znajdują sie w placówkach medycznych były sprawdzone i profesjonalne.

Pacjenci muszą mieć pewność, że instytucja, z której usług korzystają, dołożyła wszelkich starań co do warunków przechowywania materiału. Aż trudno wyobrazić sobie sytuację, że dziecko zostaje zaszczepione szczepionką przechowywaną niezgodnie z zaleceniami… może to pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje.

DANLAB jako specjalistyczna firma z ponad dziesięcioletnim stażem na rynku rozumie oczekiwania swoich klientów. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem profesjonalnych wysokiej jakości angielskich chłodziarek farmaceutycznych Labcold i Lec Medical. Są to urządzenia niezawodne i solidne, zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom rozwijającej się medycyny i farmacji. Szeroka oferta pojemności pozwala dostosować wielkość urządzenia do wymagań użytkownika; oferujemy pojemności od 36 litrów (mniejsze urządzenia można zawiesić na ścianie) aż do kilkuset litrów pojemności - urządzenia wolnostojące.

Chłodziarki farmaceutyczne oferowane przez firmę DANLAB spełniają wymagania najbardziej wymagających placówek medycznych i laboratoriów. Zadowolenie dotychczasowych klientów jest najlepszą rekomendacją naszych produktów i potwierdzeniem, że oferowane przez nas chłodziarki są jednym z najbezpieczniejszych urządzeń do przechowywania szczepionek, leków i próbek. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie szybki czas dostawy, serwis sprzętu na terenie Polski oraz elastyczne podejście do szkoleń z zakresu obsługi.